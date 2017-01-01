Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона при контакте с Феттелем

По ходу гонки гонки на Гран-при Азербайджана между машинами Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и Себастьяна Феттеля (Ferrari) произошло несколько контактов.Перед уходом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот Mercedes умышленно остановился перед ним, что повредило переднее крыло на болиде Ferrari. После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.Стюарды проверили телеметрию с болида Хэмилтона и не нашли следов того, что британец чрезмерно тормозил в эпизоде со столкновением с Феттелем. Стюарды оставили без внимания первое столкновение, а второе не прошло для Себастьяна бесследно – за преднамеренное столкновение они наказали пилота Ferrari 10-секундным Stop&Go. Кроме того, Феттель получил три штрафных балла, и теперь на счету немца их 9. В случае, если пилот заработает 12 штрафных баллов в течение 12 месяцев, его лицензия будет приостановлена на одну гонку.Сам Феттель после гонки заявил, что Хэмилтон спровоцировал их первое столкновение.«Инцидент с Себастьяном? Не знаю, что сказать. Это уже в прошлом. Себастьян повёл себя неспортивно, пилотировал опасно, но получил за это десятисекундный Stop&Go… Мне нечего добавить».