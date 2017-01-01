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Формула-1. Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана

Формула-1. Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана

Вчера, 25 июня на городской трассе в Баку на восьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 - Гран-при Азербайджана состоялась гонка.

Победил Даниэль Риккардо (Red Bull), проехав 305,049 км (51 круг) за 2 часа 3 минуты 55.573 секунды. Для австралийца эта победа стала первой в сезоне и пятой в карьере. Вторым финишировал Валттери Боттас (Mercedes), проиграв победителю 3.904 секунды. Третьим на подиум поднялся дебютант Williams Лэнс Стролл с отставанием в 4.009 секунды.

Лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari) занял четвертое место - +5.976, а стартовавший с поула Льюис Хэмилтон (Mercedes)  - пятое (+6.188).

Автором лучшего круга стал Феттель -  1 минута 43.441 секунды (47 круг, 280.919 км/ч).

Первые очки заработал Фернандо Алонсо ((McLaren), финишировав девятым (+59.551).

Не смогли финишировать семь гонщиков.

В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (153 очка), увеличив отрыв от Льюиса Хэмилтона с 12-ти до 14-ти очков. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (111).
 
В Кубке конструкторов продолжает  лидировать  Mercedes AMG Petronas F1 Team (250), увеличив преимущество над Scuderia Ferrari с 8 до 24-х очков. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (137).

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 25  июня
Гонка (51 круг, 305,049 км)
1. Даниэль Риккардо (Red Bull) – 2:03:55.573
2. Валттери Боттас (Mercedes) +3.904
3. Лэнс Стролл (Williams) +4.009
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +5.976
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6.188
6. Эстебан Окон (Force India) +30.298
7. Кевин Магнуссен (Haas) +41.753
8. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +49.400
9. Фернандо Алонсо (McLaren) +59.551
10. Паскаль Верляйн (Sauber) +89.093
11. Маркус Эрикссон (Sauber) +91.794
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +92.160
13. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

Лучший круг: Себастьян Феттель (Ferrari) 1:43.441 (47 круг, 280.919 км/ч)

Не финишировали:
Серхио Перес (Force India) — авария (39)
Фелипе Масса (Williams) амортизатор (25)
Нико Хюлькенберг (Renault) — авария (24)
Макс Ферстаппен (Red Bull) — мотор (12)
Даниил Квят (Toro Rosso) — электрика (9)
Джолион Палмер (Renault) — мотор (7)
Кими Райкконен (Ferrari) — (2)

Положение в чемпионате (после восьмого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 153 очка
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 139
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 111
4 (5).  Даниэль Риккардо (Red Bull) –927
5 (4).  Кими Райкконен (Ferrari) – 73
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 45
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 44
8 (8). Эстебан Окон (Force India) -  35
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 29
10 (10). Фелипе Масса (Williams)  - 20
11 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 18
12 (16). Лэнс Стролл (Williams) - 17
13 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 11
14 (12). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 10
15 (14). Паскаль Верляйн (Sauber) -5
16 (15). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4
17. Фернандо Алонсо (McLaren) - 2

Кубок конструкторов
1 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 250 очков
2 (1).  Scuderia Ferrari – 226
3 (3). Red Bull Racing – 137
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 79
5 (6). Williams Martini Racing – 37
6 (5). Scuderia Toro Rosso – 33
7 (8). Haas F1 Team – 21
8 (7). Renault Sport Formula 1 Team - 18
9 (9). Sauber F1 Team – 5
10. McLaren Honda Formula 1 Team - 2
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