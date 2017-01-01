Формула-1. Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 25 июня

Вчера, 25 июня на городской трассе в Баку на восьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 - Гран-при Азербайджана состоялась гонка.Победил Даниэль Риккардо (Red Bull), проехав 305,049 км (51 круг) за 2 часа 3 минуты 55.573 секунды. Для австралийца эта победа стала первой в сезоне и пятой в карьере. Вторым финишировал Валттери Боттас (Mercedes), проиграв победителю 3.904 секунды. Третьим на подиум поднялся дебютант Williams Лэнс Стролл с отставанием в 4.009 секунды.Лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari) занял четвертое место - +5.976, а стартовавший с поула Льюис Хэмилтон (Mercedes) - пятое (+6.188).Автором лучшего круга стал Феттель - 1 минута 43.441 секунды (47 круг, 280.919 км/ч).Первые очки заработал Фернандо Алонсо ((McLaren), финишировав девятым (+59.551).Не смогли финишировать семь гонщиков.лидерство сохранил Себастьян Феттель (153 очка), увеличив отрыв от Льюиса Хэмилтона с 12-ти до 14-ти очков. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (111).продолжает лидировать Mercedes AMG Petronas F1 Team (250), увеличив преимущество над Scuderia Ferrari с 8 до 24-х очков. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (137).1. Даниэль Риккардо (Red Bull) – 2:03:55.5732. Валттери Боттас (Mercedes) +3.9043. Лэнс Стролл (Williams) +4.0094. Себастьян Феттель (Ferrari) +5.9765. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +6.1886. Эстебан Окон (Force India) +30.2987. Кевин Магнуссен (Haas) +41.7538. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +49.4009. Фернандо Алонсо (McLaren) +59.55110. Паскаль Верляйн (Sauber) +89.09311. Маркус Эрикссон (Sauber) +91.79412. Стоффель Вандорн (McLaren) +92.16013. Ромен Грожан (Haas) +1 кругСебастьян Феттель (Ferrari) 1:43.441 (47 круг, 280.919 км/ч)Серхио Перес (Force India) — авария (39)Фелипе Масса (Williams) амортизатор (25)Нико Хюлькенберг (Renault) — авария (24)Макс Ферстаппен (Red Bull) — мотор (12)Даниил Квят (Toro Rosso) — электрика (9)Джолион Палмер (Renault) — мотор (7)Кими Райкконен (Ferrari) — (2)1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari) - 153 очка2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1393 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 1114 (5). Даниэль Риккардо (Red Bull) –9275 (4). Кими Райкконен (Ferrari) – 736 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 457 (7). Серхио Перес (Force India) – 448 (8). Эстебан Окон (Force India) - 359 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 2910 (10). Фелипе Масса (Williams) - 2011 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 1812 (16). Лэнс Стролл (Williams) - 1713 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 1114 (12). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 1015 (14). Паскаль Верляйн (Sauber) -516 (15). Даниил Квят (Toro Rosso) - 417. Фернандо Алонсо (McLaren) - 21 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 250 очков2 (1). Scuderia Ferrari – 2263 (3). Red Bull Racing – 1374 (4). Sahara Force India F1 Team – 795 (6). Williams Martini Racing – 376 (5). Scuderia Toro Rosso – 337 (8). Haas F1 Team – 218 (7). Renault Sport Formula 1 Team - 189 (9). Sauber F1 Team – 510. McLaren Honda Formula 1 Team - 2