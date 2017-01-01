Формула-1. Гран-при Азербайджана. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 24 июня

Выбыли во втором сегменте

Выбыли в первом сегменте

Сегодня, 24 июня на городской трассе в Баку на восьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 - Гран-при Азербайджана состоялась квалификация.Поул завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав лучший круг за 1 минуту 40593 секунды. Для британца этот поул стал пятым в сезоне и 66-м в карьере. Вместе с Хэмитоном с первого ряда будет стартовать финн Валттери Боттас, уступивший своему напарнику 0.434 секунды.Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут гонщики из команды Ferrari – финн Кими Райкконен - +1.100 и лидер текущего чемпионата немец Себастьян Феттель - +1.248.С третьего ряда стартует голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) - +1.286 и мексиканец Серхио Перес (Force India) - +1.518.Гонка состоится в воскресенье, 25 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes ) – 1:40.5932. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.4343. Кими Райкконен (Ferrari) - +1.1004. Себастьян Феттель (Ferrari) -+1.2485. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +1.2866. Серхио Перес (Force India) - +1.5187. Эстебан Окон (Force India) +1.5938. Лэнс Стролл (Williams) +2.1609. Фелипе Масса (Williams) +2.20510. Даниэль Риккардо (Red Bull ) +2,82111. Даниил Квят (Toro Rosso)12. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)13. Кевин Магнуссен (Haas)14. Нико Хюлькенберг (Renault)15. Паскаль Верляйн (Sauber)16. Фернандо Алонсо (McLaren)17. Ромен Грожан (Haas)18. Маркус Эрикссон (Sauber)19. Стоффель Вандорн (McLaren)Джолион Палмер (Renault) — не принимал участия