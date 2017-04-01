Формула-1. Гран-при Азербайджана. Боттас — лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 24 июня

Сегодня, 24 июня на городской трассе в Баку на восьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 - Гран-при Азербайджана состоялась третья сессия свободных заездов.Протокол возглавил финский пилот команды Mercedes AMG F1 Валттери Боттас, который проехал 21 круг и лучший их них за 1 минуту 42.742 секунды. Вторым стал его соотечественник за рулем Ferrari Кими Райкконен (14) с отставанием в 0.095 секунды. Первую тройку замкнул напарниик Боттаса, трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (23) - +0.416.В секундное отставание от лидера уместились результаты шести гонщиков.Наибольшую дистанцию проехал австралиец Даниэль Риккардо (Red Bull) – 24 круга.1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:42.742 (21 круг)2. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.095 (14)3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.416 (23)4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.545 (24)5. Эстебан Окон (Force India) +0.602 (21)6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.872 (16)7. Фелипе Масса (Williams) +0.996 (18)8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.166 (21)9. Лэнс Стролл (Williams) +1.298 (17)10. Серхио Перес (Force India) +1.396 (22)11. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.570 (16)12. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.602 (7)13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.659 (23)14. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.999 (18)15. Кевин Магнуссен (Haas) +2.184 (20)16. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.401 (17)17. Ромен Грожан (Haas) +2.749 (20)18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.903 (21)19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.980 (19)20. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +10.298 (4)