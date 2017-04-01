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Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 23 июня на городской трассе в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула1 - Гран-при Азербайджана. Состоялась вторая сессия свободных заездов.

Протокол, как и в первой сессии, возглавил голландский гонщик из команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который проехал 36 кругов и лучший их них за 1 минуту 43.362 секунды. Второе время на круге показал финнн Валттери Ботас (32) за рулем Mercedes, уступив лидеру тренировки 0.100 секунды. Третье время у напарника Ферстаппена - австралийца Даниэля Риккардо (34) - +0.111.
Четвертую и пятую строчку в протоколе заняли гонщики Ferrari  - финн Кими Райкконен (35) - +0.127 и лидер текущего чемпионата немец  Себастьян Феттель (35 - +0.253.

Наибольшую дистанцию проехал Эстебан Окон (Force India)  – 37 кругов.

Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты семи гонщиков.

Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 24 июня.

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 23  июня
Вторая сессия свободных заездов
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:43.362 (36 кругов)
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.100 (32)
3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.111 (34)
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.127 (35)
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.253 (35(
6. Лэнс Стролл (Williams) +0.751 (27)
7. Серхио Перес (Force India) +0.944 (34)
8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +0.959 (27)
9. Эстебан Окон (Force India) +1.122 (37)
10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1.163 (23)
11. Фелипе Масса (Williams) +1.247 (33)
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.153 (15)
13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.371 (34)
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.469 (33)
15. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.641 (29)
16. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.699 (17)
17. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.812 (28)
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.788 (25)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.985 (25)
20. Ромен Грожан (Haas) +4.360  (22)
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