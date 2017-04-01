Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 23 июня

Сегодня, 23 июня на городской трассе в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула1 - Гран-при Азербайджана. Состоялась вторая сессия свободных заездов.Протокол, как и в первой сессии, возглавил голландский гонщик из команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который проехал 36 кругов и лучший их них за 1 минуту 43.362 секунды. Второе время на круге показал финнн Валттери Ботас (32) за рулем Mercedes, уступив лидеру тренировки 0.100 секунды. Третье время у напарника Ферстаппена - австралийца Даниэля Риккардо (34) - +0.111.Четвертую и пятую строчку в протоколе заняли гонщики Ferrari - финн Кими Райкконен (35) - +0.127 и лидер текущего чемпионата немец Себастьян Феттель (35 - +0.253.Наибольшую дистанцию проехал Эстебан Окон (Force India) – 37 кругов.Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты семи гонщиков.Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 24 июня.1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:43.362 (36 кругов)2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.100 (32)3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.111 (34)4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.127 (35)5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.253 (35(6. Лэнс Стролл (Williams) +0.751 (27)7. Серхио Перес (Force India) +0.944 (34)8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +0.959 (27)9. Эстебан Окон (Force India) +1.122 (37)10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1.163 (23)11. Фелипе Масса (Williams) +1.247 (33)12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.153 (15)13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.371 (34)14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.469 (33)15. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.641 (29)16. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.699 (17)17. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.812 (28)18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.788 (25)19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.985 (25)20. Ромен Грожан (Haas) +4.360 (22)