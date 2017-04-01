Формула-1. Гран-при Азербайджана. Ферстаппен – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 23 июня

Сегодня, 23 июня на городской трассе в Баку стартовал восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула1 - Гран-при Азербайджана. Состоялась первая сессия свободных заездов.Протокол возглавил голландский гонщик из команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который проехал 19 кругов и лучший их них за 1 минуту 44.410 секунды. Второе время на круге показал Даниэль Риккардо (22 круга), уступив напарнику 0.470 секунды. Первую тройку замкнул четырехкратный чемпион мира, лидер текущего чемпионата немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (20) с отставанием в 0.557 секунды.Гонщики из команды Mercedes, британец Льюис Хэмилтон (16) и финн Валттери Ботас (19) заняли пятую и шестую строчки протокола с отставанием 1.087 и 1.327 секунды соответственно.Напарник Феттеля, финн Кими Райкконен (18) – девятый - +1.590.Наибольшую дистанцию проехал дебютант Williams - Лэнс Стролл – 28 кругов.За 20 минут до окончания сессия прерывалась красными флагами после того, как в узком восьмом повороте свой болид разбил мексиканский гонщик Серхио Перес (Force India).1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:44.410 (19 кругов)2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.470 (22)3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.557 (20)4. Серхио Перес (Force India) +0.988 (16)5. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.087 (16)6. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1.327 (19)7. Эстебан Окон (Force India) +1.342 (24)8. Фелипе Масса (Williams) +1.558 (25)9. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.590 (18)10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.207 (11)11. Лэнс Стролл (Williams) +2.239 (28)12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.311 (23)13. Ромен Грожан (Haas) +2.427 (22)14. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.807 (21)15. Стоффель Вандорн (McLaren) +3.036 (22)16. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +3.091 (13)17. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.141 (20)18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.115 (15)19. Паскаль Верляйн (Sauber) +4.638 (19)20. Маркус Эрикссон (Sauber) +5.527 (21)