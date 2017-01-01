Себастьян Феттель: С контрактом надо определиться до 31 декабря

Накануне Гран-при Азербайджана Себастьян Феттель рассуждал о шансах команды в борьбе с Mercedes в этот уик-энд и говорил о ситуации с контрактом на 2018-й…- У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, увидим. В Канаде не удалось идеально провести гонку – для Mercedes она сложилась совершенно иначе, поэтому мне сложно сравнивать и судить о том, какой ситуация окажется в этот уик-энд.- На самом деле нет, я отыгрался ещё в прошлой гонке! Старт был неудачным, я повредил переднее антикрыло, затем был пит-стоп с заменой носового обтекателя, но после этого я смог отыграться. Думаю, тем самым мы уже нанесли ответный удар.Посмотрим, как сложатся события в этот уик-энд – в Баку совсем другая трасса, со своим, специфическим покрытием. В прошлом году мы хорошо выступили и финишировали вторыми, хотя в пятницу на тренировках возникли проблемы. Полагаю, команда сделала выводы, мы воспользуемся полученным в том году опытом.- Я не знаю, может, кто-то и устанавливал для себя такую дату. Обычно контракты начинаются 1 января и истекают 31 декабря. Вероятно, конечная дата, до которой нужно принять решение – 31 декабря! (смеется) Но не думаю, что мы будем тянуть до последнего.Я знаю, что не ответил на ваш вопрос, но сейчас очень напряженная фаза сезона – предстоит провести много гонок за короткий промежуток. Возможно, в конце лета у нас будет больше времени.- Я не знаю. Мне комфортно, и в команде я чувствую себя, как дома. Думаю, мы отлично работаем, и все составляющие собрались воедино. Конечно, прошло уже много времени с того момента, как я присоединился к команде, и с тех пор многое изменилось. Этот сезон очень важен для нас, поскольку мы начинаем видеть результаты, которых давно ждали. Надеюсь, все только начинается, и в будущем мы добьемся большего.- Сегодня утром я шел по трассе и после того, что увидел, могу сказать, что в воскресенье вечером после гонки хочу выпить то же самое, что пили водители грузовиков, которые чистят трассу!В прошлом году трасса была очень гладкой, и из-за длинных прямых между поворотами было сложно прогреть шины. Повороты достаточно медленные, нагрузка на шины в них тоже была небольшой. Это одна из особенностей трассы. В результате эффективность работы с резиной будет иметь еще большее значение, чем на других этапах в этом сезоне.С точки зрения работы гонщиков здесь тоже непросто, поскольку у нас не так много ориентиров для точек торможения. Конечно, вокруг трассы много зданий, но стены очень близко, внизу они выглядят одинаково. Но у меня хорошие воспоминания о прошлогодней гонке, я поработал на симуляторе и не жду проблем. Впрочем, поскольку круг длинный, здесь непросто все сделать верно.