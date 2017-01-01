Уэббер: Алонсо в McLaren лишь теряет силы и время

Марк Уэббер, экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость 2015 года, назвал выступления Фернандо Алонсо в McLaren «пародией», имея в виду, что один из лучших гонщиков мира уже третий сезон подряд лишь напрасно тратит время за рулём неконкурентоспособной машины.Позади уже семь гонок, но команде McLaren до сих пор не удалось заработать ни одного очка – в основном по причине неэффективности и ненадёжности силовых установок Honda. В Канаде двигатель на машине Алонсо отказал буквально за несколько кругов до финиша, когда испанец имел все шансы заработать первые в сезоне очки. Но несмотря на проблемы, он продолжает выкладываться – в частности, это видно по тому более чем убедительному преимуществу в квалификациях, которое у него есть перед Стоффелем Вандорном, его молодым напарником.Но наиболее красноречивой демонстрацией мастерства испанца стало его участие в недавней гонке Indy 500, где практически с самого старта он ехал в группе лидеров, пока на его машине не отказал двигатель – опять же, Honda.У Марка Уэббера давние дружеские отношения с Алонсо, и он просто переживает за товарища, считая, что в этом сезоне Фернандо пилотирует лучше, чем когда-либо.«Это просто напрасная трата времени и сил, и то, что он едет в хвосте пелотона на неконкурентоспособной машине – это абсолютная пародия, – заявил австралиец, который был среди участников завершившейся вчера конференции FIA в Женеве. – Тем не менее, он по-прежнему демонстрирует феноменальное мастерство.Думаю, его ещё никогда не ценили так высоко – и за то, чего он добился, выступая в Indy 500, и за то, что он показывает за рулём McLaren.Я тоже слышал невероятные вещи о том, насколько впечатляющим было его выступление в Индианаполисе. Его наставник Жиль де Ферран, которого я хорошо знаю, просто назвал работу Фернандо феноменальной».Когда Уэббера спросили, где Алонсо может выступать в 2018-м, он ответил: «Посмотрим, какой двигатель получит McLaren, и смогут ли они удержать Фернандо в межсезонье, убедив его в том, что в следующем году команда начнёт побеждать».