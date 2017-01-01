На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уэббер: Алонсо в McLaren лишь теряет силы и время

Фернандо Алонсо и Марк Уэббер

Марк Уэббер, экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость 2015 года, назвал выступления Фернандо Алонсо в McLaren «пародией», имея в виду, что один из лучших гонщиков мира уже третий сезон подряд лишь напрасно тратит время за рулём неконкурентоспособной машины.

Позади уже семь гонок, но команде McLaren до сих пор не удалось заработать ни одного очка – в основном по причине неэффективности и ненадёжности силовых установок Honda. В Канаде двигатель на машине Алонсо отказал буквально за несколько кругов до финиша, когда испанец имел все шансы заработать первые в сезоне очки. Но несмотря на проблемы, он продолжает выкладываться – в частности, это видно по тому более чем убедительному преимуществу в квалификациях, которое у него есть перед Стоффелем Вандорном, его молодым напарником.

Но наиболее красноречивой демонстрацией мастерства испанца стало его участие в недавней гонке Indy 500, где практически с самого старта он ехал в группе лидеров, пока на его машине не отказал двигатель – опять же, Honda.

У Марка Уэббера давние дружеские отношения с Алонсо, и он просто переживает за товарища, считая, что в этом сезоне Фернандо пилотирует лучше, чем когда-либо.

«Это просто напрасная трата времени и сил, и то, что он едет в хвосте пелотона на неконкурентоспособной машине – это абсолютная пародия, – заявил австралиец, который был среди участников завершившейся вчера конференции FIA в Женеве. – Тем не менее, он по-прежнему демонстрирует феноменальное мастерство.

Думаю, его ещё никогда не ценили так высоко – и за то, чего он добился, выступая в Indy 500, и за то, что он показывает за рулём McLaren.

Я тоже слышал невероятные вещи о том, насколько впечатляющим было его выступление в Индианаполисе. Его наставник Жиль де Ферран, которого я хорошо знаю, просто назвал работу Фернандо феноменальной».

Когда Уэббера спросили, где Алонсо может выступать в 2018-м, он ответил: «Посмотрим, какой двигатель получит McLaren, и смогут ли они удержать Фернандо в межсезонье, убедив его в том, что в следующем году команда начнёт побеждать».

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Алонсо пропустит Гран-при Монако ради старта в Indy 500
Алонсо и Баттон будут выступать за McLaren в 2015 году
Фернандо Алонсо: Решение о контракте зависит от мотивации
Фернандо Алонсо: В следующий раз в Индианаполисе все будет проще
Фернандо Алонсо готов уйти из McLaren
Переговоры Фернандо Алонсо с McLaren продолжаются
Зак Браун: Для Mercedes Алонсо недоступен
Алонсо: «Я не удивлен, что Хэмилтон решил оставить McLaren»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уэббер: Алонсо в McLaren лишь теряет силы и время
Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью
Сайнс может заменить Алонсо в McLaren в 2018 году
Формула-1. Утвержден календарь сезона 2018 года
В Формуле-1 появится китайская команда

Последние новости спорта

18:39 Олег Верняев: Что бы ни было, останусь в Украине, здесь мой дом и мне здесь хорошо 131 | Гимнастика

17:22 Уэббер: Алонсо в McLaren лишь теряет силы и время 142 | Формула-1

16:50 Мужская сборная Украины – шестая после пяти туров на командном ЧМ по шахматам 143 | Шахматы

16:28 Украинки занимают второе место после пяти туров на командном ЧМ по шахматам 129 | Шахматы

15:49 Бирмингем. Свитолина зачехлила ракетку во втором круге 226 | Теннис

13:30 Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью 183 | Формула-1

12:27 Президент WBC: Мы поддерживаем объединительный бой Джоуша и Уайлдера 329 | Бокс

12:07 Головкин не исключает, что завершит карьеру после боя с Альваресом 334 | Бокс

11:52 Поветкин: Буду готов ко всему, что предложит Руденко 365 | Бокс

11:24 Дарья Завидная: Мы доказали, что Украина - тоже страна баскетбольная 392 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)

Буценко и Хижняк вышли в полуфинал ЧЕ по боксу, Куротчин и Муслимов выбыли из борьбы (+Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Словакия (Видео)

Буценко, Хижняк, Муслимов и Шестак вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу (+Видео)

Бирмингем. Лучшие моменты матча Свитолина – Уотсон (Видео)

Женский Евробаскет-2017. Обзор матча Украина – Венгрия (Видео)

Александр Хижняк стартовал с победы на чемпионате Европы в Харькове (+Видео)





Топ-новости недели

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира
Салидо согласился на реванш с Ломаченко
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (322)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги