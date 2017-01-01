Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 23-25 июня.

23-25 июня на городской трассе в Баку состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, который в этом году носит название Гран-при Азербайджана. В прошлом году Баку впервые принимал этап Формулы-1, который назывался Гран-при Европы.Трасса была разработана Германом Тильке. Длина круга составила чуть больше шести километров, движение по ней происходит против часовой стрелки. Дистанция гонки 305,049 км (51 круг, 20 поворотов). Трасса имеет две отличительные особенности: включает восемь 90-градусных поворотов и имеет 2,1 км прямую – самую длинную в чемпионате. К концу этой прямой машины разгонятся до 365 км/ч. В прошлом году был установлен неофициальный рекорд Формулы-1 по максимальной скорости за всю историю – в квалификации Валттери Боттас (Williams) разогнался до 378 км/ч.Первым победителем этапа стал, стартовавший с поула Нико Росберг (Mercedes), Вместе с ним на подиум поднялись Себастьян Феттель (Ferrari) и Серхио Перес (Force India).Напомним, перед началом Гран-при Азербайджана в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (141 очко), опережая на 12 очков Льюиса Хэмилтона (Mercedes).В Кубке Конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (222 очка), на втором месте Scuderia Ferrari (214).Фаворитом гонки в Баку букмекеры британской конторы Williams Hill считают Льюиса Хэмилтона. Шансы на его успех оцениваются в полтора раза выше шансов Себастьяна Феттеля – 1,83 против 3,25.В ставках на победу в личном зачете лидирует также Хэмилтон (1,91), шансы Феттеля оцениваются в 2,10.На время проведения Гран-при Азербайджана синоптики обещают сухую и солнечную погоду.В пятницу и субботу воздух прогреется до +28С, в воскресенье – до +29С.12:00 – 13:30: Первая сессия свободных заездов16:00 – 17:30: Вторая сессия свободных заездов13:00 – 14:00: Третья сессия свободных заездов16:00 – Квалификация16:00 – Гонкагородская трасса Баку (Азербайджан)6003 м5120305,049 км- Нико Росберг (Mercedes) – 1:32:52.366– Себастьян Феттель (Ferrari) - +16.696– Серхио Перес (Force India) - +25.241Нико Росберг (Mercedes) – 1:42.758Нико Росберг (Mercedes) – 1:46.485 (48 круг)