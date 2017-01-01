Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью

23-25 июня на городской трассе в Баку состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, который в этом году носит название Гран-при Азербайджана. В прошлом году Баку впервые принимал этап Формулы-1, который назывался Гран-при Европы.
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