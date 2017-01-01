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Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью

Формула-1. Гран-при Азербайджана: превью

23-25 июня на городской трассе в Баку состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, который в этом году носит название Гран-при Азербайджана. В прошлом году Баку впервые принимал этап Формулы-1, который назывался Гран-при Европы.

Трасса была разработана Германом Тильке. Длина круга составила чуть больше шести километров, движение по ней происходит против часовой стрелки. Дистанция гонки 305,049 км (51 круг, 20 поворотов).  Трасса имеет две отличительные особенности: включает восемь 90-градусных поворотов и имеет 2,1 км прямую – самую длинную в чемпионате. К концу этой прямой машины разгонятся до 365 км/ч. В прошлом году был установлен неофициальный рекорд Формулы-1 по максимальной скорости за всю историю – в квалификации Валттери Боттас  (Williams) разогнался до 378 км/ч.

Первым победителем этапа стал, стартовавший с поула Нико Росберг (Mercedes), Вместе с ним на подиум поднялись Себастьян Феттель (Ferrari) и Серхио Перес (Force India).

Напомним, перед началом Гран-при Азербайджана в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (141 очко), опережая на 12 очков Льюиса Хэмилтона (Mercedes).
 
В Кубке Конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (222 очка), на втором месте Scuderia Ferrari (214).

Фаворитом гонки в Баку букмекеры британской конторы Williams Hill считают Льюиса Хэмилтона. Шансы на его успех оцениваются в полтора раза выше шансов Себастьяна Феттеля – 1,83 против 3,25.

В ставках на победу в личном зачете лидирует также Хэмилтон (1,91), шансы Феттеля оцениваются в 2,10.

На время проведения Гран-при Азербайджана синоптики обещают сухую и солнечную погоду.
В пятницу и субботу воздух прогреется до +28С, в воскресенье – до +29С.

Расписание Гран-при Азербайджана
Пятница, 23 июня
12:00 – 13:30: Первая сессия свободных заездов
16:00 – 17:30: Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 24 июня
13:00 – 14:00: Третья сессия свободных заездов
16:00 – Квалификация

Воскресенье, 25 июня
16:00 – Гонка

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Азербайджана. Баку (Азербайджан). 23-25 июня.  
Трасса: городская трасса Баку (Азербайджан)
Длина круга: 6003 м
Количество кругов: 51
Количество поворотов: 20
Дистанция: 305,049 км

Последняя гонка – 2016
Победитель -  Нико Росберг (Mercedes) – 1:32:52.366
2-е место – Себастьян Феттель (Ferrari) - +16.696
3-е место – Серхио Перес (Force India) - +25.241

Поул–позиция: Нико Росберг (Mercedes) – 1:42.758
Быстрый круг: Нико Росберг (Mercedes) – 1:46.485 (48 круг)
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