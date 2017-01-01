Сайнс может заменить Алонсо в McLaren в 2018 году

В следующем сезоне Карлос Сайнс может заменить Фернандо Алонсо в McLaren, – такое предположение делает испанское издание Diario Sport, называя подобный кадровый ход своего рода «планом B» для команды из Уокинга. «План A» – это, разумеется, продолжение сотрудничества с двукратным чемпионом мира.Неудивительно, что в поле зрения руководства McLaren попал Сайнс, который считается одним из наиболее перспективных молодых гонщиков. Сейчас он проводит свой третий сезон в Формуле-1 и всё это время демонстрирует очень неплохой прогресс. В 2017 году, несмотря на то, что машина Toro Rosso далеко не самая быстрая, а силовая установка Renault уступает по мощности Ferrari и Mercedes, Карлос заработал очки на пяти этапах сезона из семи, и пока его лучший результат – 6-е место в Монако.Уже в прошлом сезоне Сайнсу поступило предложение от Renault, где ему обещали трёхлетний контракт, чтобы он заменил Джолиона Палмера, став напарником Нико Хюлкенберга, но в Red Bull не были готовы освободить испанца от его обязательств.При этом в Red Bull понимают, что перспектива продолжить работать в Toro Rosso и в 2018 году Карлоса не устраивает. Он хотел бы или перейти в Red Bull Racing, а если это невозможно – продолжить карьеру в какой-либо другой сильной команде, о чём уже неоднократно говорил. При этом Хельмут Марко настаивает, что у Сайнса долгосрочный контракт с Red Bull и нет права на его досрочное расторжение.Diario Sport, ссылаясь на итальянские источники, пишет, что если в McLaren не смогут удержать Алонсо, они предложат контракт Карлосу Сайнсу, и стороны уже это обсудили. Якобы Карлос обещал подумать и определиться до конца лета.Если это соответствует действительности, значит, он будет следить за развитием событий вокруг McLaren и Honda. Зак Браун, глава McLaren Technology Group, дал Honda 90 дней на решение проблем с силовыми установками. Вряд ли Карлос хочет оказаться в такой же ситуации, в какой уже третий год подряд находится его знаменитый соотечественник, ведь Алонсо в этом году при всём его опыте и мастерстве до сих пор не удалось заработать ни одного очка.Пока неясно, какие силовые установки будут стоять на машинах McLaren в 2018-м, и в этой ситуации Сайнсу сложно строить какие-то расчёты, ведь он мечтает получить в своё распоряжение машину, которая позволила бы бороться за победы. Вполне логично, что сейчас он предпочитает занимать выжидательную позицию. Но каким бы ни было его решение, вероятно, последнее слово всё равно останется за Red Bull.