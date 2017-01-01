Формула-1. Утвержден календарь сезона 2018 года

Всемирный Совет FIA по автоспорту в этом году очень рано утвердил календарь Формулы-1 на следующий сезон, следуя курсу новых владельцев чемпионата – чтобы промоутеры смогли раньше начать рекламную кампанию.Календарь включает множество любопытных перемен по сравнению с этим годом. Как и в 2017-м, сезон стартует в четвёртое воскресенье марта – первые три этапа пройдут в те же сроки, а вот четвёртым станет не Гран-при России в Сочи, а Гранпри Азербайджана.Вернувшийся в календарь Гран-при Франции пройдёт между этапами в Канаде и Австрии – где в этом году гонка в Баку, а в Сочи Формула-1 приедет уже осенью – 30 сентября, этот перенос связан с подготовкой Сочи к июньскому чемпионату мира по футболу.В календаре 21 этап – без гонки в Малайзии, но с Гран-при Франции и Германии. Пять гонок будут сдвоенными. Три летних этапа во Франции, Австрии и Сильверстоуне впервые в новейшей истории получились строенными – и пройдут за три недели подряд.Дата Гран При25/03 Австралия08/04 Китай *15/04 Бахрейн29/04 Азербайджан13/05 Испания27/05 Монако10/06 Канада24/06 Франция01/07 Австрия08/07 Великобритания22/07 Германия29/07 Венгрия26/08 Бельгия02/09 Италия17/09 Сингапур *30/09 Россия07/10 Япония21/10 США28/10 Мексика11/11 Бразилия25/11 Абу-ДабиЭтап в Шанхае и Сингапуре будет подтверждён дополнительно.