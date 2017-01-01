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В Формуле-1 появится китайская команда
В Формуле-1 появится китайская командаНемецкий Auto Motor und Sport пишет о слухах, которые активно обсуждались в паддоке во время прошедшего Гран При Канады. Якобы группа китайских инвесторов заинтересована в создании собственной команды Формулы-1, база которой будет располагаться в английском Оксфордшире.

О потенциальной команде известно не так много, но, по слухам, часть бывших сотрудников Manor уже принята на работу. Получали предложение и специалисты других команд, что подтвердил руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер: «К некоторым нашим людям обращались с вопросами, заинтересованы ли они в работе в новой команде. В любом случае, уже слишком поздно начинать проект для того, чтобы выйти на старт в 2018 году».

Новый спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подтвердил, что к нему обращались с вопросами о возможности дебюта в чемпионате: «Около десяти человек задавали вопросы, но всех их интересовало, можно ли изменить правила, чтобы новая команда сразу начала получать часть призовых выплат. Однако мы отвечали им, что это невозможно до 2020 года, когда истекут действующие контракты с командами».

Впрочем, для дебюта в Формуле 1 необходимо соблюсти и формальные требования FIA: внести депозит в размере $20 млн., а также предоставить гарантии, что у потенциального дебютанта есть финансовые и технические ресурсы для работы команды на протяжении пяти лет.
По материалам: f1news
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Теги: Формула-1

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