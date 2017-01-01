Фелипе Масса: Алонсо лучше уйти

После участия в Инди-500 Фернандо Алонсо неоднократно говорил, что Формуле-1 есть чему поучиться у американской гоночной серии, в частности тому, как организована работа с болельщиками. Фелипе Масса уверен, что понимает истинную причину недовольства своего бывшего напарника Формулой-1.«Фернандо жалуется на Формулу-1, потому что в его распоряжении нет конкурентоспособной машины. Формула-1 сейчас точно такая же, какой была в 1980-х. В Liberty Media выбрали правильное направление для развития – они пытаются привлечь болельщиков, однако проблема в том, что Mercedes и Ferrari намного опережают всех остальных. У небольших команд должно быть больше шансов, но ситуация не изменится до 2020 года, пока действует Договор согласия».Отвечая на вопрос, стоит ли Фернандо Алонсо уйти из Формулы-1, если она ему не нравится, Масса заявил: «Думаю, его решение зависит от многих факторов, однако я считаю, что если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вам лучше уйти. Похоже, Фернандо не получает удовольствие от Формулы-1. Возможно, ему лучше уйти. Может быть, он сменит команду или попробует свои силы где-то за пределами Ф1».