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Хельмут Марко: У наших гонщиков жесткие контракты

Хельмут Марко: У наших гонщиков жесткие контракты

К гонщикам Red Bull Racing давно проявляют интерес другие команды. Переход Даниэля Риккардо или Макса Ферстаппена в Ferrari или Mercedes сыграл бы на руку Карлосу Сайнсу (Toro Rosso), который надеется на продолжение карьеры в Red Bull Racing. Однако спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что в следующем году состав команд не изменится.

Хельмут Марко: «У Риккардо и Ферстаппена – жёсткие контрактные обязательства: Даниэль останется в команде до 2018 года, а в договоре с Максом есть несколько условий, позволяющих продлить его на более длительный срок. То же самое касается Карлоса Сайнса. У него тоже долгосрочный контракт – до 2019 года. Только мы можем разрывать контракты – у гонщиков нет такой возможности».

Хельмут Марко добавил, что в компании не изменили свою позицию относительно регламента на моторы в 2020 году. Австриец уже говорил, что Red Bull может покинуть Формулу-1, если команды не получат более доступные моторы.

«В будущем мы хотим получить гораздо более простой регламент на моторы, чтобы конкурентоспособные двигатели могли производить независимые компании, – сказал он. – Иначе мы будем по-прежнему зависеть от автопроизводителей, которые продолжат нас шантажировать и диктовать свои условия.

Нам нужен V10 или даже V12. Такие двигатели могут стоить всего 8 млн. евро, а не 20 млн. в год, как сейчас. Некоторые детали, в частности, турбина и KERS должны быть унифицированы. Кроме того, двигатель должен быть громким, мощностью 1000 л.с., и на трассе всё должно зависеть от мастерства гонщика. Сейчас их работу по-прежнему дистанционно контролируют инженеры. Смысл Формулы-1 не в этом»

По материалам: f1news
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