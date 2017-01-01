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Валттери Боттас: Я надеюсь остаться в Mercedes

Валттери Боттас: Я надеюсь остаться в Mercedes

В Монреале на Гран-при Канады Mercedes впервые в сезоне завоевала победный дубль. Валттери Боттас считает, что это лучший способ отыграться после неудачного уик-энда в Монако, где обоих гонщиков преследовали проблемы.

Валттери Боттас: «Гран-при Канады стал очень важным уик-эндом для нашей команды – мы завоевали победный дубль. Конечно, я хотел бы выиграть гонку, но второе место – это лучший из возможных результатов.

Я давно мечтал о победе, и в Сочи моя мечта исполнилась. Я понял, сколько надо работать, чтобы добиться подобного результата. Я дебютировал в картинге в шесть лет, так что уже долго занимаюсь автоспортом. Я шесть лет выступаю в Формуле-1 и столько усилий приложил ради победы в гонке: она дарит потрясающие эмоции.

Впереди ещё много этапов, но самое главное – вернуться в борьбу после неудачного уик-энда в Монако, где Ferrari, очевидно, была быстрее нас. После гонки в княжестве мы добились заметного прогресса, нашли более подходящие настройки и лучше работали с резиной.

Судя по всему, Ferrari конкурентоспособна на всех трассах: их машина отлично сбалансирована. Они будут сильны в Баку и в следующих Гран-при, а мы должны продолжать работу и улучшать машину – мы видели, что в некоторых гонках Ferrari впереди. Мы ожидаем очень плотную борьбу в Кубке конструкторов, так что даже малейший шаг вперед играет очень важную роль».

Контракт Валттери Боттаса с Mercedes заканчивается в конце года, но финн хотел бы остаться в команде: «Конечно, я надеюсь остаться в Mercedes, но ещё слишком рано об этом говорить. Мы пока не обсуждали контракт – сейчас не время для этого. Мне нужно ежедневно хорошо выполнять свою работу, максимально выкладываться в каждой гонке, так что я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Если я всё сделаю правильно, то вопрос с будущим легко решить.

За сезон мы с Льюисом лучше узнаем друг друга, ведь до этого года я был плохо знаком с ним. Конечно, мы очень разные. Мне нравится спокойная обстановка – дома с семьёй. Мне очень важно личное пространство, а Льюис более общительный человек, ему комфортно в большой компании. У нас очень профессиональные отношения, мы уважаем друг друга, но хотим оказаться впереди на трассе. Мы отлично работаем вместе. Мне кажется, в команде великолепная атмосфера».

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По материалам: f1news
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