Валттери Боттас: Я надеюсь остаться в Mercedes

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12:01 Тренер Уорда: Ковалев увидит другого Уорда во втором бою 106 | Бокс

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10:38 Сергей Ковалев опроверг информацию о получении гражданства США 100 | Бокс

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09:52 Украинские легкоатлеты заняли девять призовых мест на этапе Мирового вызова в Финляндии 157 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

21:53 София Лискун – пятая на прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве 187 | Прыжки в воду

21:15 Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем 185 | Плавание / Главные новости спорта