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Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон

Последние годы атмосфера в Mercedes была довольно напряженной, когда Льюис Хэмилтон и Нико Росберг боролись между собой за титул. Многие замечали, что после неожиданного ухода Нико в команде стало спокойнее. Сравнивая напарников, Хэмилтон заявил, что ему гораздо комфортнее работать с Валттери Боттасом.

Льюис Хэмилтон: «С Валттери всё совершенно иначе. Завоевать с ним победный дубль гораздо лучше, чем с Нико Росбергом. Боттас меня поддерживает. Это гонщик совершенно другого уровня. Команда стала более сплоченной, чем когда-либо. Если когда-нибудь Валттери потребуется моя помощь, я всегда рядом».
По материалам: f1news
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