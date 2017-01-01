На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Хэмилтон: Мы нанесли настоящий удар по Ferrari

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

Гран-при Канады успешно закончился для Mercedes: Льюис Хэмилтон одержал 56-ю победу в карьере, завоевав четвёртый «Большой шлем». Валттери Боттас финишировал вторым – победный дубль позволил команде опередить Ferrari на восемь очков в Кубке конструкторов…

Льюис Хэмилтон (1-й): «Невероятный уик-энд. Учитывая, как все прошло, я не могу быть счастливее – я благодарен за этот результат! После гонки в Монако мы были в растерянности, но смогли собраться – посмотрите, чего мы добились. Команда приехала в Канаду, гораздо лучше понимая машину. В итоге мы нанесли настоящий удар по Ferrari.

Валттери тоже фантастически справился, мы впервые с ним вместе заработали для команды победный дубль.

Страшно представить, что свой первый поул и первую победу я завоевал на этой трассе десять лет назад. То, как сегодня развивались события в гонке, мне напомнило 2007 год. Гонка получилась длинной, особенно если проводить ее в одиночестве, но я знал, что машина быстра, и все сложилось идеально».

Валттери Боттас (2-й): «Я очень рад, что в этот уик-энд команда отыгралась. Просто потрясающе, как в последние две недели в команде среагировали на возникшие проблемы, как все работали и прибавили. Я никогда не видел, чтобы люди так были настроены на победу и хотели вернуться на вершину. В итоге мы завоевали победный дубль.
Я сделал все, что мог, действовал агрессивно и постарался опередить Ferrari на старте – у меня получилось, но я немного заблокировал шины, что отразилось на скорости на первом отрезке. Я терял время позади Red Bull, а после пит-стопа и позади Force India. Мы решили поставить на второй отрезок шины Soft, но мне не хватало темпа. Однако я финишировал и принес команде много очков».

Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Потрясающие ощущения! Наконец мы завоевали дубль на трассе, где готовились к сложностям, ведь так и было в прошлом году.

Льюис был великолепен на протяжении всего уик-энда: круг, который принес ему поул, просто пугает, если посмотреть запись с камеры на машине. Затем он полностью доминировал в гонке. Напротив, вчера у Валттери были проблемы, но сегодня он все сделал правильно, дополнив идеальный день команды.
По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

В Mercedes объяснили, почему проиграли в Мельбурне
Хэмилтон: Валттери было нелегко, но он поступил, как джентльмен
Ники Лауда: Хэмилтон будет недоволен действиями Боттаса
Тото Вольфф: Сегодняшний победный дубль нас очень порадовал
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию
Формула-1. Хэмилтон – победитель Гран-при Бельгии, у Mercedes - седьмой победный дубль
Формула-1. Гран-при России. Росберг завоевал поул
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хэмилтон: Мы нанесли настоящий удар по Ferrari
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады
Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Канады. Райкконен – лучший во второй сессии свободных заездов

Последние новости спорта

18:52 Хэмилтон: Мы нанесли настоящий удар по Ferrari 32 | Формула-1

18:10 Сестры Киченок стартовали с победы на турнире в Хертогенбосе 83 | Теннис

17:51 Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Хертогенбосе 70 | Теннис

17:16 Руденко: Драться с Поветкиным нужно будет до последнего, и я к этому готов 172 | Бокс

16:39 Украинские рапиристы выбыли из борьбы за медали чемпионата Европы в личном первенстве 202 | Фехтование

16:04 Украинские саблистки остались без наград чемпионата Европы в личном первенстве 253 | Фехтование

14:22 Олег Омельчук – бронзовый призер этапа КМ в стрельбе из пневматического пистолета 292 | Стрельба / Главные новости спорта

13:29 Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео) 299 | Теннис / Видео

13:15 Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира 381 | Теннис

11:54 НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото) 309 | Хоккей / Фото

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)

Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)





Топ-новости недели

Олег Омельчук – бронзовый призер этапа КМ в стрельбе из пневматического пистолета
НХЛ. «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады
Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв Вавринку
Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (160)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги