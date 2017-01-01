Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 11 июня

Сегодня, 11 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась гонка.Победный дубль оформили гонщики команды Mercedes. Победил трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, проехав 305,270 км (70 кругов) за 1 час 33 минуты 3.153 секунды. Для британского пилота эта победа стала третьей в сезоне и 56-й в карьере. Кроме того, Хэмилтон завоевал «Большой шлем», показав лучшее время круга в квалификации и гонке, а также лидировал в гонке от старта до финиша). На круге возвращения в боксы триумфатор приветствовал зрителей с британским флагом в руках.Валттери Боттас уступил напарнику 18.279 секунды. Тройку призеров замкнул Даниэль Риккардо (Red Bull), проиграв Хэмилтону 36.798 секунды.Четырехкратный чемпион мира, лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari) финишировал четвертым - +41.377.Автором лучшего круга стал Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:14.551 (64 круг).Не финишировали пять гонщиков: Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso), Фелипе Масса (Williams), Макс Ферстаппен (Red Bull), Даниил Квят (Toro Rosso) и Фернандо Алонсо (McLaren).лидерство сохранил Себастьян Феттель (141 очко), однако его отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился с 25 очков до 12. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (93).в лидеры вышел Mercedes AMG Petronas F1 Team (222), опередив Scuderia Ferrari на 8 очков. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (112).1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:33:03.1532. Валттери Боттас (Mercedes) - +18.2793. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +36,7984. Себастьян Феттель (Ferrari) - +41,3775. Серхио Перес (Force India) +40.4766. Эстебан Окон (Force India) +40.7167. Кими Райкконен (Ferrari) +58.6328. Нико Хюлькенберг (Renault) +60.3749. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг10. Ромен Грожан (Haas) +1 круг11. Джолион Палмер (Renault) +1 круг12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг13. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг14. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг15. Паскаль Верляйн (Sauber) +2 кругаЛьюис Хэмилтон (Mercedes) 1:14.551 (64 круг)Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) — авария (1-й круг)Фелипе Масса (Williams) — авария (1-й круг)Макс Ферстаппен (Red Bull) — силовая установка (10)Даниил Квят (Toro Rosso) — механические проблемы (56)Фернандо Алонсо (McLaren) – мотор (68)1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari) - 141 очко2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1293 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 934 (4). Кими Райкконен (Ferrari) – 735 (5). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 676 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 457 (7). Серхио Перес (Force India) – 448(10). Эстебан Окон (Force India) - 279 (8). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 2510 (9). Фелипе Масса (Williams) - 2011 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 1812 (12). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 1013 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 514 (14). Паскаль Верляйн (Sauber) -415 (15). Даниил Квят (Toro Rosso) - 416. Лэнс Стролл (Williams) - 21 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 222 очка2 (1). Scuderia Ferrari – 2143 (3). Red Bull Racing – 1124 (4). Sahara Force India F1 Team – 715 (5). Scuderia Toro Rosso – 296 (6). Williams Martini Racing – 227 (7). Renault Sport Formula 1 Team - 188 (8). Haas F1 Team – 159 (9). Sauber F1 Team - 4