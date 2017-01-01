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Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Сегодня, 11 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась гонка.

Победный дубль оформили гонщики команды Mercedes. Победил трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, проехав 305,270 км (70 кругов) за 1 час 33 минуты 3.153 секунды. Для британского пилота эта победа стала третьей в сезоне и 56-й в карьере. Кроме того, Хэмилтон завоевал «Большой шлем», показав лучшее время круга в квалификации и гонке, а также лидировал в гонке от старта до финиша). На круге возвращения в боксы триумфатор приветствовал зрителей с британским флагом в руках.
Валттери Боттас уступил напарнику 18.279 секунды. Тройку призеров замкнул Даниэль Риккардо (Red Bull), проиграв Хэмилтону 36.798 секунды.
Четырехкратный чемпион мира, лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari) финишировал четвертым - +41.377.

Автором лучшего круга стал Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:14.551 (64 круг).

Не финишировали пять гонщиков: Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso), Фелипе Масса (Williams), Макс Ферстаппен (Red Bull), Даниил Квят (Toro Rosso) и Фернандо Алонсо (McLaren).
 
В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (141 очко), однако его отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился с 25 очков до 12. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (93).
 
В Кубке конструкторов в лидеры вышел Mercedes AMG Petronas F1 Team (222), опередив Scuderia Ferrari на 8 очков. На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (112).

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 11 июня
Гонка (70 кругов, 305.270 км)
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:33:03.153
2. Валттери Боттас (Mercedes) - +18.279
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +36,798
4. Себастьян Феттель (Ferrari) - +41,377
5. Серхио Перес (Force India) +40.476
6. Эстебан Окон (Force India) +40.716
7. Кими Райкконен (Ferrari) +58.632
8. Нико Хюлькенберг (Renault) +60.374
9. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг
10. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
11. Джолион Палмер (Renault) +1 круг
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
13. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг
14. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг
15. Паскаль Верляйн (Sauber) +2 круга

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:14.551 (64 круг)

Не финишировали:
Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) — авария (1-й круг)
Фелипе Масса (Williams) — авария (1-й круг)
Макс Ферстаппен (Red Bull) — силовая установка (10)
Даниил Квят (Toro Rosso) — механические проблемы (56)
Фернандо Алонсо (McLaren) – мотор (68)

Положение в чемпионате (после седьмого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 141 очко
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 129
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 93
4 (4).  Кими Райкконен (Ferrari) – 73
5 (5).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 67
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 45
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 44
8(10). Эстебан Окон (Force India) -  27
9 (8). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 25
10 (9). Фелипе Масса (Williams)  - 20
11 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 18
12 (12). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 10
13 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 5
14 (14). Паскаль Верляйн (Sauber) -4
15 (15). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4
16. Лэнс Стролл (Williams) - 2

Кубок конструкторов
1 (2). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 222 очка
2 (1).  Scuderia Ferrari – 214
3 (3). Red Bull Racing – 112
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 71
5 (5). Scuderia Toro Rosso – 29
6 (6). Williams Martini Racing – 22
7 (7). Renault Sport Formula 1 Team - 18
8 (8). Haas F1 Team – 15
9 (9). Sauber F1 Team - 4
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