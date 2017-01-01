На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию

Сегодня, 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась квалификация.

Поул завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав лучший круг за 1 минуту 11.459 секунды. Для британца этот поул стал четвертым в сезоне, шестым в Монреале и 65-м в карьере.
Вместе с Хэмитоном с первого ряда будет стартовать лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari).
Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут Валттери Боттас (Mercedes) и Кими Райкконен (Ferrari).

Гонка Гран-при  Канады состоится в воскресенье, 11 июня, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 10 июня
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:11.459
2. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:11.789
3. Валттери Боттас (Mercedes) 1:12.177
4. Кими Райкконен (Ferrari) 1:12.252
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:12.403
6. Даниэль Риккардо (Red Bull ) 1:12.557
7. Фелипе Масса (Williams) 1:12.858
8. Серхио Перес (Force India) 1:13.018
9. Эстебан Окон (Force India) 1:13.135
10. Нико Хюлькенберг (Renault) 1:13.271
Выбыли во втором сегменте
11. Даниил Квят («Торо Россо») 1:13.690
12. Фернандо Алонсо (McLaren) 1:13.693
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1:13.756
14. Ромен Грожан (Haas) 1:13.839
15. Джолион Палмер (Renault) 1:14.293
Выбыли в первом сегменте
16. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:14,182
17. Лэнс Стролл (Williams) 1:14.209
18. Кевин Магнуссен (Haas) 1:14.318
19. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:14.495
20. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:14.810
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Австралии. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон завоевал поул
Формула-1. Гран-при Японии. Нико Росберг завоевал поул
Формула-1. Гран-при Италии: Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Европы. Росберг завоевал поул
Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон завоевал поул
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Канады. Райкконен – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактики

Последние новости спорта

22:07 Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео) 118 | Теннис / Видео

21:51 Елена Остапенко – самая юная чемпионка турнира «Большого шлема» после Шараповой 107 | Теннис

21:34 Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию 116 | Формула-1

18:59 Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 187 | Формула-1

18:35 Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп 229 | Теннис / Главные новости спорта

18:20 Британец Кенна победил на седьмом этапе велогонки «Критериум Дофине» 204 | Велоспорт

14:58 Немец Райтц победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на КМ в Азербайджане; Пастернак - десятый 183 | Стрельба

14:27 Вавринка: Встреча с Надалем в финале «Ролан Гаррос» — самый сложный вызов в теннисе 277 | Теннис

14:07 Менеджер Ригондо: Арум лжет, он никогда не предлагал нам бой с Ломаченко 361 | Бокс

13:38 Эдди Хирн: Нигерия — фаворит на проведение реванша Кличко — Джошуа 179 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)

Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)





Топ-новости недели

Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале Халеп
Ролан Гаррос. Надаль обыграл Тима и стал вторым финалистом
Ролан Гаррос. Вавринка одолел Маррея в пяти сетах и стал первым финалистом
Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане
Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (144)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги