Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 10 июня

Сегодня, 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась квалификация.Поул завоевал Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав лучший круг за 1 минуту 11.459 секунды. Для британца этот поул стал четвертым в сезоне, шестым в Монреале и 65-м в карьере.Вместе с Хэмитоном с первого ряда будет стартовать лидер текущего чемпионата Себастьян Феттель (Ferrari).Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут Валттери Боттас (Mercedes) и Кими Райкконен (Ferrari).Гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, 11 июня, и начнется в 21:00 по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:11.4592. Себастьян Феттель (Ferrari) 1:11.7893. Валттери Боттас (Mercedes) 1:12.1774. Кими Райкконен (Ferrari) 1:12.2525. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:12.4036. Даниэль Риккардо (Red Bull ) 1:12.5577. Фелипе Масса (Williams) 1:12.8588. Серхио Перес (Force India) 1:13.0189. Эстебан Окон (Force India) 1:13.13510. Нико Хюлькенберг (Renault) 1:13.271Выбыли во втором сегменте11. Даниил Квят («Торо Россо») 1:13.69012. Фернандо Алонсо (McLaren) 1:13.69313. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1:13.75614. Ромен Грожан (Haas) 1:13.83915. Джолион Палмер (Renault) 1:14.293Выбыли в первом сегменте16. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:14,18217. Лэнс Стролл (Williams) 1:14.20918. Кевин Магнуссен (Haas) 1:14.31819. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:14.49520. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:14.810