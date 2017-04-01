Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась третья сессия свободных заездов.



Две первые строчки в протоколе заняли гонщики команды Ferrari. Лучшее время на круге у лидера текущего чемпионата Себастьяна Феттеля (20 кругов) – 1 минута 12.572 секунды, Кими Райкконен (19) уступил напарнику 0.292 секунды. Первую тройку замкнул Льюис Хэмилтон (Mercedes) с отставанием 0.354 секунды.



Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты семи гонщиков.



Квалификация начнется в 20:00 соответственно по киевскому времени.



Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 10 июня

Третья сессия свободных заездов

1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:12,572 (20 кругов)

2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.292 (19)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.354 (22)

4. Макс Фертсаппен (Red Bull) +0.393 (22)

5. Валттери Боттас (Mercedes) +0.638 (24)

6. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.921 (20)

7. Фелипе Масса (Williams) +0.955 (22)

8. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.973 (35)

9. Эстебан Окон (Force India) +1.063 (26)

10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.095 (22)

11. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.216 (23)

12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.313 (18)

13. Серхио Перес (Force India) +1.384 (27)

14. Лэнс Стролл (Williams) +1.422 (19)

15. Ромен Грожан (Haas) +1.530 (22)

16. Джолион Палмер (Renault) +1.656 (22)

17. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.820 (

18. Кевин Магнуссен (Haas) +1.837 (25)

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.311 (25)

20. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.393 (25)

Сегодня, 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась третья сессия свободных заездов.Две первые строчки в протоколе заняли гонщики команды Ferrari. Лучшее время на круге у лидера текущего чемпионата Себастьяна Феттеля (20 кругов) – 1 минута 12.572 секунды, Кими Райкконен (19) уступил напарнику 0.292 секунды. Первую тройку замкнул Льюис Хэмилтон (Mercedes) с отставанием 0.354 секунды.Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты семи гонщиков.Квалификация начнется в 20:00 соответственно по киевскому времени.1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:12,572 (20 кругов)2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.292 (19)3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.354 (22)4. Макс Фертсаппен (Red Bull) +0.393 (22)5. Валттери Боттас (Mercedes) +0.638 (24)6. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.921 (20)7. Фелипе Масса (Williams) +0.955 (22)8. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.973 (35)9. Эстебан Окон (Force India) +1.063 (26)10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.095 (22)11. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.216 (23)12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.313 (18)13. Серхио Перес (Force India) +1.384 (27)14. Лэнс Стролл (Williams) +1.422 (19)15. Ромен Грожан (Haas) +1.530 (22)16. Джолион Палмер (Renault) +1.656 (22)17. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.820 (18. Кевин Магнуссен (Haas) +1.837 (25)19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.311 (25)20. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.393 (25)