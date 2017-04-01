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Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Канады. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 10 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва на седьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады состоялась третья сессия свободных заездов.

Две первые строчки в протоколе заняли гонщики команды Ferrari. Лучшее время на круге у  лидера текущего чемпионата Себастьяна Феттеля (20 кругов) – 1 минута 12.572 секунды, Кими Райкконен (19) уступил напарнику 0.292 секунды. Первую тройку замкнул Льюис Хэмилтон (Mercedes) с отставанием 0.354 секунды.

Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки  уместились результаты семи гонщиков.

Квалификация начнется в 20:00 соответственно по киевскому времени.

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 10 июня
Третья сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:12,572 (20 кругов)
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.292 (19)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.354 (22)
4. Макс Фертсаппен (Red Bull) +0.393 (22)
5. Валттери Боттас (Mercedes) +0.638 (24)
6. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.921 (20)
7. Фелипе Масса (Williams) +0.955 (22)
8. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.973 (35)
9. Эстебан Окон (Force India) +1.063 (26)
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.095 (22)
11. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.216 (23)
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.313 (18)
13. Серхио Перес (Force India) +1.384 (27)
14. Лэнс Стролл (Williams) +1.422 (19)
15. Ромен Грожан (Haas) +1.530 (22)
16. Джолион Палмер (Renault) +1.656 (22)
17. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.820 (
18. Кевин Магнуссен (Haas) +1.837 (25)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.311 (25)
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.393  (25)
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