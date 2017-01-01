Формула-1. Гран-при Канады. Райкконен – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 9 июня

Сегодня, 9 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва стартовал седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады. Состоялась вторая сессия свободных заездов.Протокол возглавил финский гонщик Кими Райкконен (Ferrari), который проехал лучший круг за 1 минуту 12.935 секунды. Второе время на круге у пилота из Mercedes, британца Льюиса Хэмилтона), уступившего лидеру тренировки 0.215 секунды. Первую тройку замкнул напарник Райкконена, лидер текущего чемпионата, немец Себастьян Феттель с отставанием в 0.265 секунды. Все три гонщика проехали по 41 кругу.Четвертую строчку в протоколе занял финн Валттери Боттас (Mercedes) - +0.375.Наибольшую дистанцию проехал Эстебан Окон (Force India) – 46 кругов.Отметим, что в секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты четырех гонщиков.Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 10 июня и начнутся в 17:00 и 20:00 соответственно по киевскому времени.1. Кими Райкконен (Ferrari) — 1:12,935 (41 круг)2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.215 (41)3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.265 (41)4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.375 (42)5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.453 (25)6. Фелипе Масса (Williams) +1.128 (38)7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.310 (19)8. Эстебан Окон (Force India) +1.364 (46)9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1.526 (38)10. Серхио Перес (Force India) +1.566 (41)11. Ромен Грожан(Haas) +1.631 (33)12. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.669 (38)13. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1.686 (43)14. Кевин Магнуссен (Haas) +1.741 (35)15. Даниэль Риккардо (Red Bull) +2.137 (8)16. Джолион Палмер (Renault) +2.192 (40)17. Лэнс Стролл (Williams) +2.305 (40(18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.676 (31)19. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.689 (20)20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.373 (31)