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Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон – лучший в первой сессии свобоных заездов

Сегодня, 9 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва стартовал седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады. Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил трехкратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), который проехал 36 кругов и лучший из них за 1 минуту 13.809 секунды. Второе время на круге показал четырехкратный чемпион мира, лидер текущего чемпионата немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (28), уступив лидеру тренировки 0.198 секунды. Первую тройку замкнул напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас (21) с отставанием в 0.237 секунды.

Наибольшую дистанцию проехал Хэмилтон и Лэнс Строл (Williams) – по 36 кругов.

Отметим, что в секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты пяти гонщиков.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 21:00 по киевскому времени.

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 9 июня
Первая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes ) – 1:13.809 (36 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.198 (28)
3. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.237б (21)
4. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.421  (28)
5. Серхио Перес (Force India)  - +0.769 (34)
6. Эстебан Окон (Force India) – 0.976 (35)
7. Макс Ферстаппен (Red Bull) - +1.052 (19)
8. Фелипе Масса (Williams) - +1.297 (31)
9. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +1.632 (23)
10. Даниил Квят (Toro Rosso) - + 1.849 (26)
11. Стоффель Вандорн (McLaren) - +2.134 (29)
12. Кевин Магнуссен (Haas) - +2.424 (25)
13. Лэнс Стролл (Williams) - +2.504 (36)
14. Ромен Грожан (Haas) - +2.536 (18)
15. Нико Хюлькенберг (Renault) - +2.664  (27)
16. Фернандо Алонсо (McLaren) - +2.712 (13)
17. Джолион Палмер (Renault) - +2.996  (24)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) - +3.195  (26)
19. Паскаль Верляйн (Sauber) - +3.797  (28)
20. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – без времени (1)

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