Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактики

После гонки в Монако ходило много разговоров о командной тактике Ferrari – якобы в команде позволили Себастьяну Феттелю опередить лидировавшего Кими Райкконена за счет более позднего пит-стопа. Вспоминая события того уик-энда, финн опроверг эти слухи...«В Монако я финишировал вторым, а Себастьян выиграл – для команды это отличный результат. После финиша я был недоволен, но только потому, что хотел победить, а сделать этого не удалось. Ничего более. Если кто-то думает, что я должен был улыбаться – это их мнение. Я буду улыбаться, когда мои результаты совпадут с моими ожиданиями. По-моему, если бы я обрадовался второй, третьей или какой-нибудь другой позиции, это могло вызвать гораздо большее беспокойство. В сущности, мне безразлично мнение окружающих.После гонки всегда знаешь, что можно было бы сделать иначе или лучше. Со стратегией нет никаких проблем, я не буду никого критиковать, ведь мы одна команда. Иногда мы ошибаемся, и это происходит не из-за меня или команды – так произошло в прошлый раз.В Ferrari нет никакой командной тактики. Конечно, когда шансы остаются только у одного из гонщиков, то командная тактика – это нормально. Так было всегда и в любой команде, даже в McLaren. У меня нет никаких проблем с этим. Всё честно. Мы боремся, пока можем это делать, а затем приходится что-то предпринимать – это справедливо».Контракт Райкконена истекает в конце года, и у гонщика уже есть планы на будущее, но он не стал их раскрывать.«У меня уже есть планы, но я не собираюсь их с вами обсуждать, – сказал финн. – Это не ваше дело. Вы всё равно что-нибудь напишете, так что это ничего не изменит. Кому нужно знать о моих планах – они в курсе. Посмотрим. У меня нет контракта на следующий сезон. Каждый год о нём ходит много слухов. Произошедшее в Монако не имеет к нему никакого отношения».