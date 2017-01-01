На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактики
Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактикиПосле гонки в Монако ходило много разговоров о командной тактике Ferrari – якобы в команде позволили Себастьяну Феттелю опередить лидировавшего Кими Райкконена за счет более позднего пит-стопа. Вспоминая события того уик-энда, финн опроверг эти слухи...

Кими Райкконен: «В Монако я финишировал вторым, а Себастьян выиграл – для команды это отличный результат. После финиша я был недоволен, но только потому, что хотел победить, а сделать этого не удалось. Ничего более. Если кто-то думает, что я должен был улыбаться – это их мнение. Я буду улыбаться, когда мои результаты совпадут с моими ожиданиями. По-моему, если бы я обрадовался второй, третьей или какой-нибудь другой позиции, это могло вызвать гораздо большее беспокойство. В сущности, мне безразлично мнение окружающих.

После гонки всегда знаешь, что можно было бы сделать иначе или лучше. Со стратегией нет никаких проблем, я не буду никого критиковать, ведь мы одна команда. Иногда мы ошибаемся, и это происходит не из-за меня или команды – так произошло в прошлый раз.

В Ferrari нет никакой командной тактики. Конечно, когда шансы остаются только у одного из гонщиков, то командная тактика – это нормально. Так было всегда и в любой команде, даже в McLaren. У меня нет никаких проблем с этим. Всё честно. Мы боремся, пока можем это делать, а затем приходится что-то предпринимать – это справедливо».

Контракт Райкконена истекает в конце года, и у гонщика уже есть планы на будущее, но он не стал их раскрывать.

«У меня уже есть планы, но я не собираюсь их с вами обсуждать, – сказал финн. – Это не ваше дело. Вы всё равно что-нибудь напишете, так что это ничего не изменит. Кому нужно знать о моих планах – они в курсе. Посмотрим. У меня нет контракта на следующий сезон. Каждый год о нём ходит много слухов. Произошедшее в Монако не имеет к нему никакого отношения».

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мика Сало: Кими считают «вторым номером» в Ferrari
Кими Райкконен: У меня нет проблем с мотивацией
Кими Райкконен опроверг слухи о своем переходе из Формулы-1 в Ралли
Феттель не видит смысла в замене Райкконена
Президент Ferrari: Райкконен должен заслужить контракт с командой
Кими Райкконен: Я рад, что остался в Ferrari
Льюис Хэмилтон: Надеюсь, в этот уик-энд мы сможем отыграться
В Ferrari отрицают слухи о возможном возвращении Райкконена
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактики
Феттель: Стараюсь не думать о борьбе за титул
Исполнительный директор McLaren: Мы подошли к пределу
В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1
Формула-1. Гран-При Канады: превью этапа

Последние новости спорта

16:10 Cтаховский вышел в четвертьфинал на турнире в Великобритании 87 | Теннис

13:53 Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактики 97 | Формула-1

13:38 Феттель: Стараюсь не думать о борьбе за титул 133 | Формула-1

13:21 Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео) 136 | Теннис / Видео

12:49 Китаянка Лин победила в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане; Зеленская – 31-я 129 | Стрельба

12:16 Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане 478 | Стрельба / Главные новости спорта

11:35 Ольга Земляк и Иван Банзерук - лучшие легкоатлеты Украины в мае 447 | Легкая атлетика

11:03 Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео) 1797 | Легкая атлетика / Главные новости спорта / Видео

09:55 Беллью не прочь сразиться со 160-килограммовым Фьюри 422 | Бокс

09:36 Голландский конькобежец пожаловался на «воняющих со всех сторон русских» 447 | Конькобежный спорт

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)





Топ-новости недели

Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на этапе КМ в Азербайджане
Ольга Земляк и Юлия Левченко – третьи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме (+Видео)
Ролан Гаррос. Халеп вышла в финал, обыграв Плишкову
Ролан Гаррос. Остапенко обыграла Бачински и стала первой финалисткой
Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (120)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги