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Феттель: Стараюсь не думать о борьбе за титул

Феттель: Стараюсь не думать о борьбе за титул

Себастьян Феттель приехал в Монреаль с преимуществом в 25 очков над Льюисом Хэмилтоном в личном зачете, но старается не обращать внимание на ситуацию в чемпионате, поскольку гарантий победы не существует...

Себастьян Феттель: «Канадская трасса отличается от всех остальных, на которых мы уже выступали в этом году. Важно, что во всех прошедших гонках мы были конкурентоспособны. Обычно результат в Барселоне служит хорошим индикатором эффективности машины – мы можем пробовать разные варианты настроек, поскольку хорошо знаем трассу, там все команды демонстрируют оптимальные для себя результаты. В Испании мы провели хороший уик-энд.

Будет здорово, если и в Канаде мы подтвердим скорость машины. Но впереди много гонок, произойти может все, что угодно, машины будут дорабатываться и прогрессировать. Важно всегда оставаться в борьбе за первые позиции.

Я стараюсь не думать о титуле, поскольку в Формуле 1 подъемы часто сменяются спадами. Пока у нас не было особенных спадов, но они могут произойти.

В данный момент я не думаю о своих шансах на титул. Сейчас важно зарабатывать очки. Конечно, я хочу побеждать в гонках, и наша машина позволяет претендовать на такие результаты, а чем больше вы побеждаете, тем больше зарабатываете очков. Именно такого подхода мы придерживаемся сейчас, но по ходу сезона он может быть скорректирован.

В Монреале  отличная трасса. Вспоминая события прошлых лет, я должен был здесь выиграть больше одной гонки! Мне нравится приезжать в Монреаль, местные болельщики очень рады Гран-при, а такое отношение нравится всем гонщикам, как и полные трибуны. Кроме того, здесь много поклонников Ferrari – это здорово.

Команда прилагает все усилия, чтобы добиться максимума от машины. Я тоже делаю все, что в моих силах. Болельщики видят работу гонщика, но и вся команда на трассе и в Маранелло работает с огромной отдачей. Оценивая прошлые этапы, можно сказать, что у нас неплохо получается, но нет никаких гарантий, что так будет продолжаться и дальше».

Сегодня, 9 июня, в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва стартует седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады. В первый день состоятся две сессии свободных заездов, начало в 17:00 и 21:00 соответственно.


По материалам: f1news
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