На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1

Исполнительного директор и совладельца команды Mercedes Тото Вольф

Заводская команда Mercedes выпустила заявление, в котором опровергла слухи об уходе из чемпионата после 2018 года.

В среду немецкие СМИ опубликовали комментарии Эдди Джордана. Бывший босс команды Jordan заявил, что после разговора с главой Daimler Дитером Цетше в Монако он пришел к выводу, что концерн продаст свою команду в Формуле-1 после 2018 года и останется поставщиком моторов.

«Возможно, Mercedes уйдет из чемпионата после сезона-2018, – считает Джордан. – Думаю, если они будут бороться за титулы 2017 и 2018 годов, то потом правление компании решит продать команду и остаться в чемпионате только в качестве поставщика моторов. Я бы поступил именно так.

В Mercedes доказали, что способны выиграть все на свете. Но теперь ситуация для них может становиться только хуже. Будет лучше сберечь деньги и вернуться к своему ключевому бизнесу в Формуле-1: разработке высокотехнологичных моторов и поставкам их клиентам».

В ответ на эти предположения Mercedes опубликовала письмо с комментариями исполнительного директор и совладельца команды Тото Вольфа: «Возможно, сегодня вы видели статьи в немецких СМИ со спорными заявлениями Эдди Джордана для AutoBildMotorSport, основанных на теории, что Mercedes уйдет из Ф1 в конце 2018 года и сосредоточится на поставках моторов.

Эти сообщения полностью ложны и таких соображений нет.

Если вы хотите разобраться в этой истории с помощью цитаты, то основывайтесь на цитате Тото:
«Монако – это место, где люди любят развлекаться, и кажется, кто-то с этим слегка перестарался! Сообщения совершенно необоснованные и не отражают ничего, кроме слухов от лица одного человека. У Mercedes твердые контракты на участие в Формуле-1 до 2020 года. И компания уже ведет переговоры с новыми владельцами чемпионата о следующем цикле участия"».



По материалам: motorsport.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Росберг подписал новый двухлетний контракт с Mercedes
Команда Mercedes может сменить имя и статус
Руководитель команды Mercedes покинет свой пост в конце сезона
Эдриан Ньюи: Mercedes и Ferrari контролируют Формулу-1
Хорнер: В 2018 году Феттель может выбрать Mercedes
Коукалова: Я не буду завершать карьеру после ОИ-2018 в Пхенчхане
Льюис Хэмилтон: Я наслаждаюсь работой в Mercedes
Эдди Хирн: Бой Джошуа - Фьюри может пройти в апреле 2018 года на «Уэмбли»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1
Формула-1. Гран-При Канады: превью этапа
Маттиа Бинотто: Феттель останется в Ferrari
Берни Экклстоун: Я стал придирчивым наблюдателем
Хельмут Марко: Формула-1 поддалась на шантаж автоконцернов

Последние новости спорта

20:23 Ролан Гаррос. Энди Маррей в четырех сетах одолел Кеи Нишикори 54 | Теннис

20:11 У Дениса Беринчика поменялся соперник 55 | Бокс

19:48 Ролан Гаррос. Вавринка не пустил Чилича в полуфинал 80 | Теннис

18:32 Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде 78 | Теннис

18:14 Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине» 85 | Велоспорт

17:28 Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп 110 | Теннис / Главные новости спорта

17:13 Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал 90 | Теннис

17:01 Сергей Деревянченко — Туреано Джонсон: торги выиграла команда украинца 108 | Бокс

16:35 В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1 156 | Формула-1

16:08 В Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/2018 сыграют 8 клубов 127 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп
Ролан Гаррос. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Тиму в четвертьфинале
Ролан Гаррос. Свитолина вышла в ¼ финала, где встретится с Халеп
Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае
Ролан Гаррос. Свитолина и Ситак стартовали с победы в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (90)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги