В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1

Заводская команда Mercedes выпустила заявление, в котором опровергла слухи об уходе из чемпионата после 2018 года.В среду немецкие СМИ опубликовали комментарии Эдди Джордана. Бывший босс команды Jordan заявил, что после разговора с главой Daimler Дитером Цетше в Монако он пришел к выводу, что концерн продаст свою команду в Формуле-1 после 2018 года и останется поставщиком моторов.«Возможно, Mercedes уйдет из чемпионата после сезона-2018, – считает Джордан. – Думаю, если они будут бороться за титулы 2017 и 2018 годов, то потом правление компании решит продать команду и остаться в чемпионате только в качестве поставщика моторов. Я бы поступил именно так.В Mercedes доказали, что способны выиграть все на свете. Но теперь ситуация для них может становиться только хуже. Будет лучше сберечь деньги и вернуться к своему ключевому бизнесу в Формуле-1: разработке высокотехнологичных моторов и поставкам их клиентам».В ответ на эти предположения Mercedes опубликовала письмо с комментариями исполнительного директор и совладельца команды Тото Вольфа: «Возможно, сегодня вы видели статьи в немецких СМИ со спорными заявлениями Эдди Джордана для AutoBildMotorSport, основанных на теории, что Mercedes уйдет из Ф1 в конце 2018 года и сосредоточится на поставках моторов.Эти сообщения полностью ложны и таких соображений нет.Если вы хотите разобраться в этой истории с помощью цитаты, то основывайтесь на цитате Тото:«Монако – это место, где люди любят развлекаться, и кажется, кто-то с этим слегка перестарался! Сообщения совершенно необоснованные и не отражают ничего, кроме слухов от лица одного человека. У Mercedes твердые контракты на участие в Формуле-1 до 2020 года. И компания уже ведет переговоры с новыми владельцами чемпионата о следующем цикле участия"».