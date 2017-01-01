Формула-1. Гран-При Канады: превью этапа

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 9-11 июня.

9-11 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады.Автодром построен на искусственном острове Нотр-Дам, на реке Святого Лаврентия в Монреале.На этом автодроме, в 1978-м году, свою первую победу одержал канадский автогонщик Жиль Вильнёв за рулем Ferrari 312T3. В 1982 году, после того, как Жиль погиб на квалификации перед гонкой в Зольдере, автодром назвали его именем. До этого автодром именовался Остров Нотр-Дам.Самой известной деталью трассы является «стена чемпионов» — стена на выходе из последней шиканы, получившая свое название после того, как в 1999 году сразу три чемпиона мира — Дэймон Хилл, Михаэль Шумахер, Жак Вильнёв разбили о нее свои болиды.Дистанция гонки 305,270 км (70 кругов, 15 поворотов). Поул на монреальской трассе играет незначительную роль, по сравнению с другими этапами сезона.Рекордсменом по числу побед в Гран-при Канады является Михаэль Шумахер, который побеждал семь раз – в 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 и 2004 годах.Среди действующих пилотов пять раз победу праздновал британец Льюис Хэмилтон (2007, 2010, 2012, 2015, 2016) и один раз австралиец Даниэль Риккардо (2014).В прошлом году вместе со стартовавшим с поула Хэмилтоном на подиум поднялись Себастьян Феттель (Ferrari) и Валттери Боттас (Williams).Напомним, перед началом Гран-при Канады в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (129 очков), опережая на 25 очков Льюиса Хэмилтона. Третью позицию занимает Валттери Боттас (75).В Кубке Конструкторов первую позицию занимает Scuderia Ferrari (196), вторую - Mercedes AMG (179), третью - Red Bull Racing (97).Фаворитом гонки букмекеры британской конторы Williams Hill считают Себастьяна Феттеля. Шансы на его успех немного выше, чем у Льюиса Хэмилтона. – 2,20 против 2,37. Шансы на успех остальных гонщиков оцениваются значительно ниже.В ставках на победу в личном зачете лидирует также Себастьян Феттель (1,67). Шансы Хэмилтона оцениваются в 2,50.на Гран-при Канады обещает переменчивую погоду.Пятница – до +21С, гроза, ливень с вероятностью 60%.Суббота и воскресенье – до 23С, вероятность осадков 20%.В прошлом году гонка прошла по сухой трассе.17:00 – 18:30 Первая сессия свободных заездов21:00 – 22:30 Вторая сессия свободных заездов17:00 – 18:00 Третья сессия свободных заездов20:00 – Квалификация21:00 – ГонкаАвтодроме имени Жиля ВильнёваМонреаль, Канада4361 м- 305,270 км70: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:31:05.296Себастьян Феттель (Ferrari) +5.011Валттери Боттас (Williams) +46.422Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:12.812Нико Росберг (Mercedes) 1:15.599 (61 круг).- Михаэль Шумахер – 7 (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004)- McLaren – 13