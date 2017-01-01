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Формула-1. Гран-При Канады: превью этапа

Формула-1. Гран-При Канады: превью этапа

9-11 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Канады.

Автодром построен на искусственном острове Нотр-Дам, на реке Святого Лаврентия в Монреале.

На этом автодроме, в 1978-м году, свою первую победу одержал канадский автогонщик Жиль Вильнёв за рулем Ferrari 312T3. В 1982 году, после того, как Жиль погиб на квалификации перед гонкой в Зольдере, автодром назвали его именем. До этого автодром именовался Остров Нотр-Дам.

Самой известной деталью трассы является «стена чемпионов» — стена на выходе из последней шиканы, получившая свое название после того, как в 1999 году сразу три чемпиона мира — Дэймон Хилл, Михаэль Шумахер, Жак Вильнёв разбили о нее свои болиды.

Дистанция гонки 305,270 км (70 кругов, 15 поворотов). Поул на монреальской трассе играет незначительную роль, по сравнению с другими этапами сезона.

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Канады является Михаэль Шумахер, который побеждал семь раз – в 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 и 2004  годах.

Среди действующих пилотов пять раз победу праздновал британец Льюис Хэмилтон (2007, 2010, 2012, 2015, 2016) и один раз австралиец  Даниэль Риккардо (2014).

В прошлом году вместе со стартовавшим с поула  Хэмилтоном на подиум поднялись Себастьян Феттель (Ferrari) и Валттери Боттас (Williams).

Напомним, перед началом Гран-при Канады в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (129 очков), опережая на 25 очков Льюиса Хэмилтона. Третью позицию занимает Валттери Боттас (75).

В Кубке Конструкторов первую позицию занимает Scuderia Ferrari (196), вторую - Mercedes AMG (179), третью - Red Bull Racing (97).

Фаворитом гонки букмекеры британской конторы Williams Hill считают Себастьяна Феттеля.  Шансы на его успех немного выше, чем у Льюиса Хэмилтона. – 2,20 против 2,37. Шансы на успех остальных гонщиков оцениваются значительно ниже.

В ставках на победу в личном зачете лидирует также Себастьян Феттель (1,67). Шансы Хэмилтона оцениваются в 2,50.
 
Предварительный прогноз погоды на Гран-при Канады обещает переменчивую погоду.
Пятница – до +21С, гроза, ливень с вероятностью 60%.
Суббота и воскресенье – до 23С, вероятность осадков  20%.
В прошлом году гонка прошла по сухой трассе.

Расписание Гран-при Канады (время киевское)
Пятница, 9 июня
17:00 – 18:30 Первая сессия свободных заездов
21:00 – 22:30 Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 10 июня
17:00 – 18:00 Третья сессия свободных заездов
20:00 – Квалификация

Воскресенье, 11 июня
21:00 – Гонка

Формула-1. Седьмой этап. Гран-при Канады.Монреаль (Канада). 9-11 июня.  
Название трассы: Автодроме имени Жиля Вильнёва
Расположение: Монреаль, Канада
Длина круга: 4361 м
Дистанция гонки: - 305,270 км
Количество кругов: 70

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:31:05.296
2-е место: Себастьян Феттель (Ferrari) +5.011
3-е место: Валттери Боттас (Williams) +46.422

Поул-позиция: Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:12.812

Быстрый круг:  Нико Росберг (Mercedes) 1:15.599 (61 круг).

Больше всего побед в Гран-при:
пилот - Михаэль Шумахер – 7 (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004)
команда - McLaren – 13
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