Маттиа Бинотто: Феттель останется в Ferrari

На церемонии вручения приза имени Лоренцо Бандини, который в этом году получила команда Ferrari, технический директор Маттиа Биннотто заявил о своей уверенности в том, что Себастьян Феттель продлит контракт.«Феттель – один из наших пилотов, многократный чемпион мира. Я уверен в том, что Себастьян останется, ведь нет ничего лучше для гонщика, чем побеждать за рулём красной машины.Недавно мы выиграли гонку в Монако, где Ferrari не побеждала 16 лет. Первое и второе место на финише стали абсолютно заслуженным результатом. Мы долго этого ждали, но теперь у Ferrari есть машина, позволяющая бороться за самые высокие цели.Прошедшие гонки доказали конкурентоспособность машины на разных трассах и в разных условиях. Команда готовит новинки, мы с нетерпением ждём возможности сделать следующий шаг, ведь он может иметь решающее значение в борьбе за чемпионский титул».