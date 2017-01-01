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Берни Экклстоун: Я стал придирчивым наблюдателем

Берни Экклстоун: Я стал придирчивым наблюдателем

Уже несколько месяцев назад новые хозяева чемпионата сместили Берни Экклстоуна со всех руководящих постов, но он по-прежнему по утрам приходит в свой офис – не хочет нарушать привычный ритм. О своей жизни вне Формулы 1 он рассказал в интервью швейцарской газете Blick.

- В воскресенье вас в Монако уже не было – почему?
- Обычно я оставался до старта гонки и проверял, всё ли в порядке с подачей телевизионного сигнала международным телекомпаниям. Больше я этим не занимаюсь. Поэтому уже в субботу я улетел в Гштад, в свой швейцарский дом, и там с несколькими гостями смотрел гонку по ТВ.

- После вас руководство чемпионатом взял на себя Чейз Кэри, и он критикует вашу едва ли не полувековую успешную работу на этом посту…
- С этим приходится смириться. Возможно, мне следовало проводить больше реформ. Но с приходом американцев многое будет меняться.

- А вы какие цели преследовали?
- Мои цели всегда были ясны: я хотел руководить Formula One Management так, чтобы доходы акционеров чемпионата росли. В итоге компания настолько выросла в цене, что это стало причиной её продажи Liberty Group. Не будь этого, американцы не пришли бы в Формулу-1.

- Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с мистером Кэри?
- Скажем так, я ему не нужен. По его словам, он знает, что делает. Он окружил себя людьми, которые говорят то же самое.

- Чего вы ожидаете от новых хозяев чемпионата?
- Не знаю. Но сейчас они делают то, что я никогда не стал бы делать!

- Например?
- Они тратят много денег и времени на социальные сети. Я никогда не считал и не считаю, что это может что-то дать Формуле-1. Но многие телекомпании из-за этого здорово встревожены.

- Это проблема?
- Да, потому у нас заключены абсолютно эксклюзивные контракты с телекомпаниями. Но такое ощущение, что теперь можно получать удовольствие от Формулы-1 бесплатно.

- Теперь ваши обязанности распределены между тремя директорами…
- Это почти комплимент. Теперь практикуется совершенно иной подход к работе. И среди них есть только один человек, который кое-что понимает в Формуле 1 – Росс Браун.
Но он никогда не занимался вопросами бизнеса, он работал инженером у Флавио Бриаторе в Benetton, а потом перешёл в Ferrari. О том, как он впоследствии возглавил собственную команду и как ею руководил, я говорить не хочу. Но у него нет широкого видения политических и коммерческих процессов.

- И как он может быть полезен?
- Росс – очень неглупый человек и может многому научиться в процессе работы.

- Новая Формула-1 может стать успешной?
- Да, безусловно. И я первым поздравлю тех, кто этого добьётся. Но пока это не произошло. Сейчас Формула-1 по бизнес-модели напоминает мне Starbucks. Там всегда есть кто-то, кто наливает молоко в кофе. Там всегда есть, к кому обратиться с каким-то стандартным вопросом, и вся последовательность операций отработана. Иногда даже можно что-то улучшить, если вы считаете, что какие-то моменты этого требуют. Но если события вдруг принимают неожиданный оборот…

- Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Или, может быть, что-то готовы порекомендовать?
- Почему я должен что-то советовать этим джентльменам? Я уже сказал: они придерживаются других взглядов.

- Значит, вы испытываете определённую тревогу?
- Нет, но у меня очень личное отношение к Формуле-1. Я хочу, чтобы она становилась лучше и развивалась. Ведь в конечном итоге новых хозяев интересуют только деньги.

- Но гонки в 2017 году проходят более интересно после трёх сезонов доминирования Mercedes…
- Всё верно, только это не имеет никакого отношения к новому менеджменту. Два года назад я призвал к переходу на новый технический регламент, чтобы в Pirelli сделали более широкие шины, и чтобы машины тоже стали шире. Поэтому сейчас ситуация изменилась к лучшему. Впрочем, среди претендентов на победы всё те же три команды.

- У вас есть ощущение, что вы ещё не всё сделали в Формуле-1, что могли?
- Ничего удивительного. Мои отношения с ней складывались десятилетиями, в том числе, на эмоциональном уровне. Много всего было, как хорошего, так и не очень, и у меня там много друзей. Поэтому я так реагирую.

- Можно ли назвать Формулу-1 главной любовью вашей жизни?
- Если хотите, то можно. В молодости я провёл 16 гонок и по-прежнему остаюсь гонщиком.

- А в повседневной жизни?
- Рано утром я отправляюсь в свой офис и часто покидаю его довольно поздно. Стараюсь сохранять привычный ритм.

- Разве вы не проводите больше времени в компании Фабианы, вашей супруги?
- Конечно-конечно, мы много путешествуем, поскольку больше не зависим от календаря чемпионата. Эта сторона жизни изменилась. Но теперь я стал придирчивым наблюдателем.
По материалам: f1news
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