Берни Экклстоун: Я стал придирчивым наблюдателем

Уже несколько месяцев назад новые хозяева чемпионата сместили Берни Экклстоуна со всех руководящих постов, но он по-прежнему по утрам приходит в свой офис – не хочет нарушать привычный ритм. О своей жизни вне Формулы 1 он рассказал в интервью швейцарской газете Blick.- Обычно я оставался до старта гонки и проверял, всё ли в порядке с подачей телевизионного сигнала международным телекомпаниям. Больше я этим не занимаюсь. Поэтому уже в субботу я улетел в Гштад, в свой швейцарский дом, и там с несколькими гостями смотрел гонку по ТВ.- С этим приходится смириться. Возможно, мне следовало проводить больше реформ. Но с приходом американцев многое будет меняться.- Мои цели всегда были ясны: я хотел руководить Formula One Management так, чтобы доходы акционеров чемпионата росли. В итоге компания настолько выросла в цене, что это стало причиной её продажи Liberty Group. Не будь этого, американцы не пришли бы в Формулу-1.- Скажем так, я ему не нужен. По его словам, он знает, что делает. Он окружил себя людьми, которые говорят то же самое.- Не знаю. Но сейчас они делают то, что я никогда не стал бы делать!- Они тратят много денег и времени на социальные сети. Я никогда не считал и не считаю, что это может что-то дать Формуле-1. Но многие телекомпании из-за этого здорово встревожены.- Да, потому у нас заключены абсолютно эксклюзивные контракты с телекомпаниями. Но такое ощущение, что теперь можно получать удовольствие от Формулы-1 бесплатно.- Это почти комплимент. Теперь практикуется совершенно иной подход к работе. И среди них есть только один человек, который кое-что понимает в Формуле 1 – Росс Браун.Но он никогда не занимался вопросами бизнеса, он работал инженером у Флавио Бриаторе в Benetton, а потом перешёл в Ferrari. О том, как он впоследствии возглавил собственную команду и как ею руководил, я говорить не хочу. Но у него нет широкого видения политических и коммерческих процессов.- Росс – очень неглупый человек и может многому научиться в процессе работы.- Да, безусловно. И я первым поздравлю тех, кто этого добьётся. Но пока это не произошло. Сейчас Формула-1 по бизнес-модели напоминает мне Starbucks. Там всегда есть кто-то, кто наливает молоко в кофе. Там всегда есть, к кому обратиться с каким-то стандартным вопросом, и вся последовательность операций отработана. Иногда даже можно что-то улучшить, если вы считаете, что какие-то моменты этого требуют. Но если события вдруг принимают неожиданный оборот…- Почему я должен что-то советовать этим джентльменам? Я уже сказал: они придерживаются других взглядов.- Нет, но у меня очень личное отношение к Формуле-1. Я хочу, чтобы она становилась лучше и развивалась. Ведь в конечном итоге новых хозяев интересуют только деньги.- Всё верно, только это не имеет никакого отношения к новому менеджменту. Два года назад я призвал к переходу на новый технический регламент, чтобы в Pirelli сделали более широкие шины, и чтобы машины тоже стали шире. Поэтому сейчас ситуация изменилась к лучшему. Впрочем, среди претендентов на победы всё те же три команды.- Ничего удивительного. Мои отношения с ней складывались десятилетиями, в том числе, на эмоциональном уровне. Много всего было, как хорошего, так и не очень, и у меня там много друзей. Поэтому я так реагирую.- Если хотите, то можно. В молодости я провёл 16 гонок и по-прежнему остаюсь гонщиком.- Рано утром я отправляюсь в свой офис и часто покидаю его довольно поздно. Стараюсь сохранять привычный ритм.- Конечно-конечно, мы много путешествуем, поскольку больше не зависим от календаря чемпионата. Эта сторона жизни изменилась. Но теперь я стал придирчивым наблюдателем.