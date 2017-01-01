Хельмут Марко: Формула-1 поддалась на шантаж автоконцернов

Хельмут Марко, советник компании Red Bull по автоспорту, в очередной раз выступил с критикой регламента на двигатели, действующего в Формуле-1 с 2014 года. По его мнению, в будущем необходимо перейти к использованию менее сложных технически и более доступных по цене силовых установок, которые также должны громче звучать.«Действующий регламент идёт во вред Формуле-1, – заявил Марко в интервью австрийской газете Krone Zeitung. – Двигатели должны быть проще, звучать должны громче, а их цена не должна превышать 10 млн. долларов.С того момента, когда вступил в силу этот регламент, с 2014 года, популярность Формулы-1 снижается. В технологическом плане гибридные силовые установки – невероятное достижение, но болельщики всё равно не могут этого оценить, а роль гонщика тем временем отошла на второй план. И всё из-за инженеров.Если каждая команда должна платить по 20 млн. долларов в год за двигатели, это настоящее безумие. Но все капитулировали, поддались на шантаж автоконцернов, которые производят эти силовые установки».Марко убеждён, что после 2021 года в Формуле-1 должен появиться независимый поставщик двигателей, но для этого необходимо изменить правила игры: «Регламент должен быть составлен так, чтобы у таких производителей, как Сosworth, как компания Марио Иллиена, была возможность добиться успеха, в том числе и коммерческого. Ведь тогда их клиентами могли бы стать и наша команда, и Sauber, и Toro Rosso.Проблемы McLaren, которая терпит почти полное фиаско, связаны исключительно со сложностями действующего регламента, при котором даже такому производителю, как Honda, компании глобального масштаба, трудно добиться конкурентоспособности.Новые хозяева Формулы-1, корпорация Liberty Media, заверили нас, что смотрят на ситуацию точно так же. Росс Браун, спортивный директор чемпионата, уже действует в нужном направлении, ведь даже ему, специалисту высочайшего уровня, порой трудно разобраться в происходящем. И самое главное: эти технологии невозможно применять в серийном автомобилестроении…»