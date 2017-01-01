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Хельмут Марко: Формула-1 поддалась на шантаж автоконцернов

Хельмут Марко: Формула-1 поддалась на шантаж автоконцернов

Хельмут Марко, советник компании Red Bull по автоспорту, в очередной раз выступил с критикой регламента на двигатели, действующего в Формуле-1 с 2014 года. По его мнению, в будущем необходимо перейти к использованию менее сложных технически и более доступных по цене силовых установок, которые также должны громче звучать.

«Действующий регламент идёт во вред Формуле-1, – заявил Марко в интервью австрийской газете Krone Zeitung. – Двигатели должны быть проще, звучать должны громче, а их цена не должна превышать 10 млн. долларов.

С того момента, когда вступил в силу этот регламент, с 2014 года, популярность Формулы-1 снижается. В технологическом плане гибридные силовые установки – невероятное достижение, но болельщики всё равно не могут этого оценить, а роль гонщика тем временем отошла на второй план. И всё из-за инженеров.

Если каждая команда должна платить по 20 млн. долларов в год за двигатели, это настоящее безумие. Но все капитулировали, поддались на шантаж автоконцернов, которые производят эти силовые установки».

Марко убеждён, что после 2021 года в Формуле-1 должен появиться независимый поставщик двигателей, но для этого необходимо изменить правила игры: «Регламент должен быть составлен так, чтобы у таких производителей, как Сosworth, как компания Марио Иллиена, была возможность добиться успеха, в том числе и коммерческого. Ведь тогда их клиентами могли бы стать и наша команда, и Sauber, и Toro Rosso.

Проблемы McLaren, которая терпит почти полное фиаско, связаны исключительно со сложностями действующего регламента, при котором даже такому производителю, как Honda, компании глобального масштаба, трудно добиться конкурентоспособности.

Новые хозяева Формулы-1, корпорация Liberty Media, заверили нас, что смотрят на ситуацию точно так же. Росс Браун, спортивный директор чемпионата, уже действует в нужном направлении, ведь даже ему, специалисту высочайшего уровня, порой трудно разобраться в происходящем. И самое главное: эти технологии невозможно применять в серийном автомобилестроении…»

По материалам: f1news
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