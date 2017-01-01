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Канаан ответил на критику Хэмилтона в адрес гонщиков IndyCar

Тони Канаан

Гонщик McLaren Фернандо Алонсо, дебютировавший в мае в Indy 500, в своей первой квалификации на овале в Индианаполисе занял пятое место. Этот успех прокомментировал Льюис Хэмилтон, пренебрежительно отозвавшийся об уровне пилотов, выступающих в IndyCar.

«Фернандо стал пятым в своей дебютной квалификации, – сказал Хэмилтон в интервью L'Equipe. – Что это говорит об уровне гонщиков IndyCar? Безусловно, если сильный пилот не может добиться успеха в Формуле 1, то он переходит в другую серию и выигрывает там. Но Фернандо сразу стал пятым в борьбе с теми, кто выступает там круглый год... интересно».

На торжественном ужине после Indy 500 бразильский пилот Chip Ganassi Racing Тони Канаан, финишировавший пятым в гонке, ответил на высказывания Хэмилтона, отметив, что в прошлом сезоне тот стал «вторым в соревновании двух машин».

Обращаясь к Фернандо Алонсо, бразилец заявил: «Было большим удовольствием [видеть тебя здесь]. Ты скромный, в отличие от некоторых твоих коллег, которые позволяли себе некоторые комментарии в этом месяце.
Что я могу сказать? Парень участвовал в соревновании двух машин в прошлом году и занял второе место. Не думаю, что можно добавить что-то еще. Я горжусь, что ты здесь, Фернандо».

В сезоне-2016 Льюис Хэмилтон стал вторым в общем зачете, уступив титул своему напарнику по Mercedes Нико Росбергу.

По материалам: motorsport.com
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