Ники Лауда: Феттеля нужно остановить

После шести гонок сезона Ferrari лидирует в Кубке конструкторов, а в личном зачёте Себастьян Феттель уже на 25 очков опережает Льюиса Хэмилтона. На страницах австрийской Kronen Zeitung неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда говорил о ситуации в чемпионате…«На брифинге в понедельник я ворчал и был недоволен, но потом немного остыл. Очевидно, нам как можно скорее нужно найти подход к резине и остановить победную поступь Феттеля, иначе потом может быть поздно. Если он и дальше будет выступать столь же успешно, нам есть чего опасаться!»