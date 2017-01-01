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Ники Лауда: Феттеля нужно остановить
Ники Лауда: Феттеля нужно остановитьПосле шести гонок сезона Ferrari лидирует в Кубке конструкторов, а в личном зачёте Себастьян Феттель уже на 25 очков опережает Льюиса Хэмилтона. На страницах австрийской Kronen Zeitung неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда говорил о ситуации в чемпионате…

Ники Лауда: «На брифинге в понедельник я ворчал и был недоволен, но потом немного остыл. Очевидно, нам как можно скорее нужно найти подход к резине и остановить победную поступь Феттеля, иначе потом может быть поздно. Если он и дальше будет выступать столь же успешно, нам есть чего опасаться!»
По материалам: f1news
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