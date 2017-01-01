Чандхок: В Ferrari не использовали командную тактику

После финиша в Монако многие считали, что в Ferrari использовали командную тактику, чтобы помочь Себастьяну Феттелю выиграть гонку. Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Channel 4 Карун Чандхок не видит здесь злого умысла в отношении Кими…«Мое убеждение: это не было командной тактикой, скорее мы увидели некий стратегический просчёт. Сейчас легко рассуждать о том, как стоило поступить Ferrari, но во время гонки порой очень сложно принять решение.Рабочий диапазон шин Pirelli очень узкий, оптимальной температуры добиться непросто, поэтому оптимальная стратегия не была очевидна. Кими стоял на подиуме с грустным лицом, и его тоже нельзя обвинять в том, что отдал победу. Он прекрасно пилотировал весь уик-энд.На самом деле те три-четыре круга, которые позволили Себастьяну выиграть Гран-при, могут стать решающими в борьбе за титул. Сейчас Феттель на 25 очков опережает Хэмилтона – если в одной из гонок он сойдет, а Льюис одержит победу, то у них вновь будет равное количество очков. С психологической точки зрения запас в одну победу – важное преимущество».