Алонсо: Только в Red Bull для меня нет вакансии

Скоро у Фернандо Алонсо закончится контракт с McLaren, испанец не раз говорил, что останется в Формуле-1, если получит конкурентоспособную машину. В интервью испанскому телеканалу Planeta Calleja Алонсо подтвердил, что рассмотрит возможные варианты...«Пока у меня нет конкретных планов. Я могу перейти в другую команду, но я не знаю, будет это Mercedes или другой коллектив. Вдруг Renault неожиданно начнёт доминировать…Если в июне или июле команды обратятся ко мне с предложением, у нас будет тема для обсуждений. Думаю, Red Bull – единственная команда, в которой нет для меня вакансии, поскольку у их молодых гонщиков долгосрочные контракты.Я читал, что в Liberty Media хотят расширить календарь до 25 этапов. Когда я только дебютировал, в Формуле-1 было 16 гонок, сейчас их стало 20. Я уйду, если мне скажут, что их будет 25».