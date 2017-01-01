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Алонсо: Только в Red Bull для меня нет вакансии
Алонсо: Только в Red Bull для меня нет вакансииСкоро у Фернандо Алонсо закончится контракт с McLaren, испанец не раз говорил, что останется в Формуле-1, если получит конкурентоспособную машину. В интервью испанскому телеканалу Planeta Calleja Алонсо подтвердил, что рассмотрит возможные варианты...

Фернандо Алонсо: «Пока у меня нет конкретных планов. Я могу перейти в другую команду, но я не знаю, будет это Mercedes или другой коллектив. Вдруг Renault неожиданно начнёт доминировать…

Если в июне или июле команды обратятся ко мне с предложением, у нас будет тема для обсуждений. Думаю, Red Bull – единственная команда, в которой нет для меня вакансии, поскольку у их молодых гонщиков долгосрочные контракты.

Я читал, что в Liberty Media хотят расширить календарь до 25 этапов. Когда я только дебютировал, в Формуле-1 было 16 гонок, сейчас их стало 20. Я уйду, если мне скажут, что их будет 25».
По материалам: f1news
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