Ники Лауда: У Mercedes нет причин менять состав

Руководители команды Mercedes неоднократно и вполне категорически отрицали какие бы то ни было переговоры с Себастьяном Феттелем по поводу возможного контракта, ведь обязательства четырёхкратного чемпиона мира перед Ferrari истекают в конце этого года, однако слухи на эту тему в паддоке по-прежнему циркулируют.Вчерашняя победа в Монако на фоне неудачного выступления Льюиса Хэмилтона позволила гонщику Ferrari увеличить преимущество в личном зачёте чемпионата до 25 очков, что стало ещё одним подтверждением серьёзности претензий Феттеля на титул. Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда в очередной раз дал понять, что все разговоры о возможных контактах с Себастьяном не имеют под собой оснований.«Это абсолютно бессмысленная дискуссия, – заявил Лауда в интервью немецкому изданию Bild. – Если гонщик Ferrari может выиграть чемпионат мира, он и не подумает уходить из этой команды. Сердце каждого гонщика неровно бьётся при слове Ferrari, а умом все понимают, что в Маранелло умеют строить быстрые машины. Кроме того, у этой команды всегда всё в порядке с деньгами. Такого сочетания трёх факторов – эмоционального отношения, разумного расчёта и денег – нет ни у какой другой команды в мире. Никакая другая машина, даже наша, не может это перевесить».Хотя известно, что контракт Валттери Боттаса с Mercedes рассчитан только на 2017 год, финн уже не первый раз опережает своего именитого напарника в квалификациях и гонках: так было в Сочи, когда он одержал свою первую победу, так было и в Монако, где он финишировал четвёртым, а Хэмилтон – только седьмым. При этом у Валттери и Льюиса хорошие рабочие отношения, и атмосфера в команде намного более здоровая, чем во времена соперничества Хэмилтона и Нико Росберга.«Ситуация с гонщиками намного более спокойная, чем было в прошлом, – подтвердил Лауда. – В целом Боттас и Хэмилтон хорошо ладят и сотрудничают, чего в последние годы о Льюисе и Нико сказать было нельзя. Сейчас у нас два отличных гонщика, и нет причин что-либо менять. И хотя вопрос о продлении контракта с Боттасом пока не обсуждается, это ещё ни о чём не говорит. Давайте немного подождём, а там будет видно».На вопрос, не присматриваются ли в Mercedes к Фернандо Алонсо, чей контракт с McLaren тоже истекает в 2017 году, Лауда ответил не менее категорично: «Эта тема вообще не обсуждается».