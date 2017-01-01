Ники Лауда: У Mercedes нет причин менять состав

Руководители команды Mercedes неоднократно и вполне категорически отрицали какие бы то ни было переговоры с Себастьяном Феттелем по поводу возможного контракта, ведь обязательства четырёхкратного чемпиона мира перед Ferrari истекают в конце этого года, однако слухи на эту тему в паддоке по-прежнему циркулируют.
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