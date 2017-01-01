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Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Монако, Райкконен – второй

Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Монако, Райкконен – второй

Сегодня, 28 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако состоялась гонка.

Победный дубль оформили гонщики команды Ferrari. Это первый успех Ferrari на Гран-при Монако с 2001 года.
Победил четырехкратный чемпион мира и лидер текущего сезона немец Себастьян Феттель, который проехал 260,0286 км (78 кругов) за 1 час 44 минуты 44.340 секунды. Для Феттеля эта победа стала третьей в сезоне и 45-й в карьере. Стартовавший с поула финн Кими Райкконен уступил напарнику 3.145 секунды. У Ferrari первый победный дубль с Гран-при Германии-2010.
Третьим финишировал Даниэль Риккардо (Red Bull) с отставанием в 3.745 секунды.

Автором лучшего круга стал  Серхио Перес (Force India) – 1 минута 14.820 секунд  (76-й круг)

Отметим, что в гонке смогли финишировать лишь 13 гонщиков.

Не финишировали семь гонщиков, из них пять из-за аварии - Даниил Квят (Toro Rosso), оба пилота McLaren - Стоффель Вандорн и Дженсон Баттон, оба пилота  Sauber -  Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн, из-за отказа тормозов - Лэнс Стролл (Williams), из-за проблем с коробкой передач – Нико Хюлькенберг (Renault).

В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (104 очка), увеличив отрыв от Льюиса Хэмилтона с 6 очков до 25-ти. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (75).
 
В Кубке конструкторов в лидеры вышла Scuderia Ferrari (196), обойдя Mercedes AMG Petronas F1 Team (179). На третьей позиции по-прежнему Red Bull Racing (97).

Формула-1. Шестой  этап. Гран-при Монако. 28 мая
Гонка (78 кругов, 260,286 км)
1. Себастьян Феттель (Ferrari)  – 1:44:44.340
2. Кими Райкконен (Ferrari) - +3.145
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) – +3.745
4. Валттери Боттас (Mercedes ) - +5.517
5. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +6.199
6. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) - +12.038
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - +15.801
8. Ромен Грожан (Haas) - +18.150
9. Фелипе Масса (Williams) - +18.445
10. Карлос Магнуссен (Haas) - +21.443
11. Джолион Палмер (Renault) - +22.737
12. Эстебан Окон (Force India) – 23.725
13. Серхио Перес (Force India) – 39.089

Лучший круг: Серхио Перес (Force India) – 1:14.820 (76-й круг)

Не финишировали:
Лэнс Стролл (Williams) – тормоза (74-й круг)
Даниил Квят (Toro Rosso) – авария (73)
Стоффель Вандорн (McLaren) – авария (68)
Маркус Эрикссон (Sauber) – авария (66)
Дженсон Баттон (McLaren) – авария (60)
Паскаль Верляйн (Sauber) – авария (60)
Нико Хюлькенберг (Renault ) -  коробка передач (18)

Положение в чемпионате (после шестого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 129 очков
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 104
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 75
4 (4).  Кими Райкконен (Ferrari) – 67
5 (5).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 52
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 45
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 34
8 (10). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 25
9 (9). Фелипе Масса (Williams)  - 20
10 (8). Эстебан Окон (Force India) -  19
11 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 14
12 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 9
13 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 5
14 (12). Паскаль Верляйн (Sauber) -4
15 (15). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4

Кубок конструкторов
1 (2). Scuderia Ferrari – 196 очков
2 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 179
3 (3). Red Bull Racing – 97
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 53
5 (5). Scuderia Toro Rosso – 29
6 (6). Williams Martini Racing – 20
7 (7). Renault Sport Formula 1 Team - 14
8 (8). Haas F1 Team – 14
9 (9). Sauber F1 Team - 4
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