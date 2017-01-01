На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию

Сегодня, 27 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако состоялась квалификация.

Поул завоевал финский гонщик из команды Ferrari Кими Райкконен, проехав лучший круг с новым рекордом трассы в Монако - 1 минута 12.178 секунды. Это его 17-й поул в карьере.
С ним с первого ряда будет стартовать его напарник, лидер текущего сезона, четырехкратный чемпиона мира немец Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.043.
Второй ряд стартовой решетки займут финн Валттери Боттас (Mercedes) - +0.045 и голландец Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +0.318.
С третьего ряда будут стартовать гонщики из команды Red Bull - Макс Ферстаппен - +0.318 и Даниэль Риккардо - +0.820.

В конце сессии Стоффель Вандорн (McLaren) разбил машину в 16-м повороте после контакта с рельсом, появились желтые флаги и гонщикам пришлось прервать финальный быстрый круг. Квят, Хюлкенберг, Магнуссен, Хэмилтон и Масса не прошли в финал.

Пилот Дженсон Баттон (McLaren), который выступает в качестве замены Фернандо Алонсо, в квалификации был девятым, но оштрафован на 15 мест на стартовой решетке Гран-при Монако за пятую замену элементов силовой установки. Без штрафа допускается лишь четыре замены деталей каждого вида.

Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
 
Формула-1. Шестой  этап. Гран-при Монако. 27 мая
Квалификация
1. Кими Райкконен (Ferrari) – 1:12.178
2. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.043
3. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.045
4. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +0.318
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +0.820
6. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) - +0.984
7. Серхио Перес (Force India) - +1.151
8. Ромен Грожан (Haas)  - +1.171
9. Дженсон Баттон (McLaren) - +1.435
10. Стоффель Вандорн (McLaren) -

Выбыли во втором сегменте
11. Даниил Квят (Toro Rosso) 1:13.516
12. Нико Хюлькенберг (Renault) 1:13.628
13. Кевин Магнуссен (Haas) 1:13.959
14. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:14.106
15. Фелипе Масса (Williams) 1:20.529

Выбыли в первом сегменте
16. Эстебан Окон (Force India) 1:14.101
17. Джолион Палмер (Renault) 1:14.696
18. Лэнс Стролл (Williams) 1:14.893
19. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:15.159
20. Маркус Эрикссон (Sauber) – 1:15.276
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон завоевал поул
Формула-1. Гран-при Японии. Нико Росберг завоевал поул
Формула-1. Гран-при Италии: Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Монако. Риккардо выиграл квалификацию
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Заявление семьи Жюля Бьянки
Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной
Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Последние новости спорта

19:27 Страсбург. Стосур в финале обыграла Гаврилову 224 | Теннис

18:50 Женева. Вавринка защитил титул, обыграв в финале Мишу Зверев 164 | Теннис

18:35 Француз Тибо Пино выиграл 20-й этап велогонки «Джиро д’Италия» 152 | Велоспорт

18:01 Цонга победил Бердыха в финале турнира ATP в Лионе 150 | Теннис

16:59 Бертенс стала победительницей турнира WTA в Нюрнберге 168 | Теннис

16:44 Заявление семьи Жюля Бьянки 170 | Формула-1

16:36 Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию 301 | Формула-1

15:43 Тимощенко и Павлюк вышли в финал польского этапа КМ по современному пятиборью 172 | Многоборье

15:03 Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ 972 | Гребля / Главные новости спорта

13:40 Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 196 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ
Михаил Кононенко выиграл велогонку мира в рамках Race Horizon Park 2017
Ролан Гаррос. Катерина Козлова обыграла Крунич и вышла в основную сетку
Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку
Метательница диска Елена Антонова официально признана серебряным призером ОИ-2008








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (486)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги