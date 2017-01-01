Формула-1. Гран-при Монако. Кими Райкконен выиграл квалификацию

Формула-1. Шестой этап. Гран-при Монако. 27 мая

Выбыли во втором сегменте

Выбыли в первом сегменте

Сегодня, 27 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако состоялась квалификация.Поул завоевал финский гонщик из команды Ferrari Кими Райкконен, проехав лучший круг с новым рекордом трассы в Монако - 1 минута 12.178 секунды. Это его 17-й поул в карьере.С ним с первого ряда будет стартовать его напарник, лидер текущего сезона, четырехкратный чемпиона мира немец Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.043.Второй ряд стартовой решетки займут финн Валттери Боттас (Mercedes) - +0.045 и голландец Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +0.318.С третьего ряда будут стартовать гонщики из команды Red Bull - Макс Ферстаппен - +0.318 и Даниэль Риккардо - +0.820.В конце сессии Стоффель Вандорн (McLaren) разбил машину в 16-м повороте после контакта с рельсом, появились желтые флаги и гонщикам пришлось прервать финальный быстрый круг. Квят, Хюлкенберг, Магнуссен, Хэмилтон и Масса не прошли в финал.Пилот Дженсон Баттон (McLaren), который выступает в качестве замены Фернандо Алонсо, в квалификации был девятым, но оштрафован на 15 мест на стартовой решетке Гран-при Монако за пятую замену элементов силовой установки. Без штрафа допускается лишь четыре замены деталей каждого вида.Гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая, и начнется в 15:00 по киевскому времени.1. Кими Райкконен (Ferrari) – 1:12.1782. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.0433. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.0454. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +0.3185. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +0.8206. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) - +0.9847. Серхио Перес (Force India) - +1.1518. Ромен Грожан (Haas) - +1.1719. Дженсон Баттон (McLaren) - +1.43510. Стоффель Вандорн (McLaren) -11. Даниил Квят (Toro Rosso) 1:13.51612. Нико Хюлькенберг (Renault) 1:13.62813. Кевин Магнуссен (Haas) 1:13.95914. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:14.10615. Фелипе Масса (Williams) 1:20.52916. Эстебан Окон (Force India) 1:14.10117. Джолион Палмер (Renault) 1:14.69618. Лэнс Стролл (Williams) 1:14.89319. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:15.15920. Маркус Эрикссон (Sauber) – 1:15.276