Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Шестой этап. Гран-при Монако. 27 мая

Сегодня, 27 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако состоялась третья сессия свободных заездов.С новым рекордом трассы в Монако протокол возглавил четырехкратный чемпион мира и лидер текущего чемпионата, немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, который проехал 22 круга и лучший из них за 1 минуту 12,395 секунды. Финский пилот Кими Райкконен (26) показал второе время, уступив напарнику 0.345 секунды. Первую тройку замкнул пилот Mercedes финн Валттери Боттас (28) с отставанием от лидера тренировки в 0.435 секунды.Трехкратный чемпион мира британский гонщик из команды Mercedes Льюис Хэмилтон (26) занял в протоколе пятую строчку - +0.835.Отметим, что в секундное отставание от Феттеля уместились результаты пяти гонщиков.Наибольшую дистанцию проехал Лэнс Стролл (Williams) – 34 круга.Квалификация начнется в 15:00 по Киеву.1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:12.395 (22 круга)2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.345 (26)3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.435 (28)4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.545 (26)5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.835 (26)6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.997 (24)7. Карлос Сайнс-младший ((Toro Rosso) +1.005 (27)8. Даниил Квят ((Toro Rosso) +1.168 (22)9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.201 (20)10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.410 (20)11. Серхио Перес (Force India) +1.541 (23)12. Дженсон Баттон (McLaren) +1.581 (25)13. Эстебан Окон (Force India) +1.677 (21)14. Фелипе Масса (Williams) +1.677 (28)15. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.888 (23)16. Ромен Грожан (Haas) +2.152 (22)17. Лэнс Стролл (Williams) +2.280 (34)18. Джолион Палмер (Renault) +2.769 (24)19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.896 (28)20. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.468 (25)