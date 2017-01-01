На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 27 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако состоялась третья сессия свободных заездов.

С новым рекордом трассы в Монако протокол возглавил четырехкратный чемпион мира и лидер текущего чемпионата, немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, который проехал 22 круга и лучший из них за 1 минуту 12,395 секунды. Финский пилот Кими Райкконен (26) показал второе время, уступив напарнику 0.345 секунды. Первую тройку замкнул пилот Mercedes  финн Валттери Боттас (28) с отставанием от лидера тренировки в 0.435 секунды.   
Трехкратный чемпион мира британский гонщик из команды Mercedes Льюис Хэмилтон (26) занял в протоколе пятую строчку - +0.835.
Отметим, что в секундное отставание от Феттеля  уместились результаты пяти гонщиков.

Наибольшую дистанцию проехал Лэнс Стролл (Williams) – 34 круга.
 
Квалификация начнется в 15:00 по Киеву.

Формула-1. Шестой  этап. Гран-при Монако. 27 мая
Третья сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:12.395 (22 круга)
2. Кими Райкконен (Ferrari) +0.345 (26)
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.435 (28)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.545 (26)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.835 (26)
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.997 (24)
7. Карлос Сайнс-младший ((Toro Rosso) +1.005 (27)
8. Даниил Квят ((Toro Rosso) +1.168 (22)
9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.201 (20)
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.410 (20)
11. Серхио Перес (Force India) +1.541 (23)
12. Дженсон Баттон (McLaren) +1.581 (25)
13. Эстебан Окон (Force India) +1.677 (21)
14. Фелипе Масса (Williams) +1.677 (28)
15. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.888 (23)
16. Ромен Грожан (Haas) +2.152 (22)
17. Лэнс Стролл (Williams) +2.280 (34)
18. Джолион Палмер (Renault) +2.769 (24)
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.896 (28)
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.468 (25)



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Испании. Райкконен – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Китая. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов
Себастьян Феттель: В квалификации борьба будет плотной
Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Хэмилтон: Мне нравится, что машиной трудно управлять

Последние новости спорта

15:03 Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ 77 | Гребля / Главные новости спорта

13:40 Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший в третьей сессии свободных заездов 114 | Формула-1

12:22 «Спортсмены – ужасные эгоисты»: дилемма Кличко после поражения от Джошуа 327 | Бокс

11:39 Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото) 143 | Бокс / Фото

11:09 Михаил Кононенко выиграл велогонку мира в рамках Race Horizon Park 2017 176 | Велоспорт / Главные новости спорта

09:20 Джошуа объяснил, почему не добил Кличко в пятом раунде 2250 | Бокс

08:54 Владимир Кличко не примет участие в телепередаче, запланированной на 27 мая 570 | Бокс

21:43 Вавринка не пустил Кузнецова в финал турнира ATP в Женеве 342 | Теннис

21:30 Лион. Бердых на двух тай-брейках победил Раонича и стал вторым финалистом 343 | Теннис

19:30 Салидо: Надеюсь, второй бой с Ломаченко состоится 319 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

Тони Белью об Александре Усике (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Чехия: видеообзор четвертьфинального матча





Топ-новости недели

Украинцы завоевали три медали на венгерском этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ
Михаил Кононенко выиграл велогонку мира в рамках Race Horizon Park 2017
Ролан Гаррос. Катерина Козлова обыграла Крунич и вышла в основную сетку
Ролан Гаррос. Стаховский пробился в основную сетку
Метательница диска Елена Антонова официально признана серебряным призером ОИ-2008








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (478)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги