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Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 25 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло стартовал шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако. Состоялась вторая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил четырехкратный чемпион мира и лидер текущего чемпионата, немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, который проехал 37 кругов и лучший круг за 1 минуту 12,720 секунды. Второе время на круге показал австралиец Даниэль Риккардо (34) из команды Red Bull, уступив лидеру 0.487 секунды. Третьим стал финский пилот Кими Райкконен (45) за рулем Ferrari с отставанием в 0.563 секунды.

Победитель первой тренировки, трехкратный чемпиона мира британец Льюис Хэмилтон (31) из Mercedes на этот раз был лишь восьмым - +1.153.

Отметим, что в секундное отставание от Феттеля  уместились результаты пяти гонщиков.

Наибольшую дистанцию проехали Филипе Масса ((Williams) и Эстебан Окон (Force India) – по 46 кругов.
 
Третья  сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 27 мая, и начнутся в 12:00 и 15:00 соответственно по Киеву.

Формула-1. Шестой  этап. Гран-при Монако. 25 мая
Вторая сессия свободных заездов
1. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1.12,720(37 кругов)
2. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.487 (34)
3. Кими Райкконен (Ferrari) +0.563 (45)
4. Даниил Квят (Toro Rosso) +0.611 (40)
5. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +0.680 (42)
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.766 (35)
7. Серхио Перес (Force India) +1.079 (44)
8. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1.153 (31)
9. Кевин Магнуссен (Haas) +1.170 (45)
10. Валттери Боттас (Mercedes) +1.182 (38)
11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.226 (41)
12. Дженсон Баттон (McLaren) +1.261 (36)
13. Фелипе Масса (Williams) +1.283 (46)
14. Ромен Грожан (Haas) +1.302 (43)
15. Эстебан Окон (Force India) +1.373 (46)
16. Лэнс Стролл (Williams) +1.754 (27)
17. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.340 (40)
18. Джолион Палмер (Renault) +2.896 (8)
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.971 (31)
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.975 (36)

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