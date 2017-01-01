Формула-1. Гран-при Монако. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 25 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло стартовал шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако. Состоялась вторая сессия свободных заездов.
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