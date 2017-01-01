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Формула-1. Гран-при Монако. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Монакою Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 25 мая, в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло стартовал шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако. Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил трехкратный чемпиона мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), который проехал 40 кругов и лучший из них за 1 минуту 13.425 секунды. Второе время на круге показал четырехкратный чемпион мира и лидер текущего чемпионата, немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (34 круга), уступив лидеру 0.196 секунды. Первую тройку замкнул Макс Ферстаннен (32) из команды Red Bull с отставанием в 0.346 секунды.

Отметим, что в секундное отставание от результата Хэмилтотона уместились девяти гонщиков.

Наибольшую дистанцию проехал Даниэль Риккардо (Red Bull) – 45 кругов.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 15:00 по Киеву.

Формула-1. Шестой  этап. Гран-при Монако. 25 мая
Первая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:13.425 (40 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.196 (34)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.346 (32)
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.366 (40)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.429 (45)
6. Даниил Квят (Toro Rosso) +0.686 (42)
7. Кими Райкконен (Ferrari) +0.739 (37)
8. Серхио Перес (Force India) +0.776 (32)
9. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +0.908 (39)
10. Эстебан Окон (Force India) +1.000 (39)
11. Фелипе Масса (Williams) +1.192 (37)
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.388 (28)
13. Кевин Магнуссен (Haas) +1.445 (34)
14. Дженсон Баттон (McLaren) +1.529 (35)
15. Ромен Грожан (Haas) +1.896 (33)
16. Лэнс Стролл (Williams) +2.170 (44)
17. Джолион Палмер (Renault) +2.524 (42)
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.833 (33)
Нико Хюлькенберг (Renault) — без времени (3)
Маркус Эрикссон (Sauber) — без времени (3)

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