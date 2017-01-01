Формула-1. Гран-при Монако: Превью

Формула-1. Шестой этап. Гран-при Монако. 25-28 мая.

25-28 мая в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло состоится шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако.Впервые Гран-при Монако был включен в календарь чемпионата Формулы-1 в 1950 году. Гран-при Монако считается одной из самых престижных гонок в чемпионате Формулы-1.Городская трасса в Монте-Карло – единственная в календаре с длиной менее четырех километров и где нет прямых, что практически исключает возможность делать обгоны. Поэтому залогом успеха в Монако становится успешная квалификация. Семь раз за последние десять лет в Монако побеждал обладатель поула, но в двух прошлых гонках эта тенденция была нарушена.Рекордсменом по числу побед в Гран-при Монако является Айртон Сенна, который побеждал шесть раз (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). По пять раз праздновали победу в Монте-Карло Грэм Хилл (1963, 1964, 1965, 1968, 1969) и Михаэль Шумахер (1994, 1995, 1997, 1999, 2001), трижды побеждал Нико Росберг (2013,2014,2015).Среди действующих пилотов дважды на высшую ступеньку пьедестала поднимались Фернандо Алонсо (2006, 2007) и Льюис Хэмилтон (2008, 2016).В прошлом году вместе Хэмилтоном на подиум поднялись Даниэль Риккардо (Red Bull) и Серхио Перес (Force India).Напомним, перед началом Гран-при Монако в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (104 очка), опережая на 6 очков Льюиса Хэмильтона. На третьем месте напарник Хэмилтона – Валттери Боттас (63).В кубке Конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (161), вторую - Scuderia Ferrari (153), третью - Red Bull Racing (72).Фаворитом гонки букмекеры считают Льюиса Хэмилтона. Шансы на его успех немного выше, чем у СебастьЯна Феттеля – 2,25 против 2,37.В ставках на победу в личном зачете лидирует также Хэмилтон (1,67). Шансы Феттеля оцениваются в 2,37.На время проведения Гран-при Монако синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Первые тренировки по традиции пройдут в четверг, в пятницу гонщики на трассе работать не будут.Четверг - до +23С, солнечноСуббота - до +23С, вероятность осадков 10%Воскресенье - +23С, без осадков11:00 – 12:30: Первая сессия свободных заездов15:00 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов12:00 – 13:00: Третья сессия свободных заездов15:00 – Квалификация15:00 – Гонкатрасса Городская трасса Монте-КарлоМонте-Карло (Монако)3340 м- 260.520 км (19 поворотов)78Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:59:29.133Даниэль Риккардо (Red Bull) - + 7.252Серхио Перес (Force India) - + 13.825Даниэль Риккардо (Red Bull) — 1:15.098Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:17.939 (71-й круг)Айртон Сенна - 6McLaren - 15