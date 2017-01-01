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Формула-1. Гран-при Монако: Превью

Формула-1. Гран-при Монако: Превью

25-28 мая в княжестве Монако на городской трассе Монте-Карло состоится шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Монако. 

Впервые Гран-при Монако был включен в календарь чемпионата Формулы-1 в 1950 году. Гран-при Монако считается одной из самых престижных гонок в чемпионате Формулы-1.

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Городская трасса в Монте-Карло – единственная в календаре с длиной менее четырех километров и где нет прямых, что практически исключает возможность делать обгоны.  Поэтому залогом успеха в Монако становится успешная квалификация. Семь раз за последние десять лет в Монако побеждал обладатель поула, но в двух прошлых гонках эта тенденция была нарушена.

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Монако является Айртон Сенна, который побеждал шесть раз (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). По пять раз праздновали победу в Монте-Карло Грэм Хилл (1963, 1964, 1965, 1968, 1969) и Михаэль Шумахер (1994, 1995, 1997, 1999, 2001), трижды побеждал Нико Росберг (2013,2014,2015).

Среди действующих пилотов дважды на высшую ступеньку пьедестала поднимались  Фернандо Алонсо (2006, 2007) и Льюис Хэмилтон (2008, 2016).

В прошлом году вместе Хэмилтоном на подиум поднялись Даниэль Риккардо (Red Bull) и Серхио Перес (Force India).

Напомним, перед началом Гран-при Монако в личном зачете лидирует Себастьян Феттель (104 очка), опережая на 6 очков Льюиса Хэмильтона. На третьем месте напарник Хэмилтона – Валттери Боттас (63).

В кубке Конструкторов первую позицию занимает Mercedes AMG (161), вторую - Scuderia Ferrari (153), третью - Red Bull Racing (72).

Фаворитом гонки букмекеры считают Льюиса Хэмилтона. Шансы на его успех немного выше, чем у СебастьЯна Феттеля – 2,25 против 2,37.

В ставках на победу в личном зачете лидирует также Хэмилтон (1,67). Шансы Феттеля оцениваются в 2,37.

На время проведения Гран-при Монако синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Первые тренировки по традиции пройдут в четверг, в пятницу гонщики на трассе работать не будут.

Четверг - до +23С, солнечно
Суббота - до +23С, вероятность осадков 10%
Воскресенье - +23С,  без осадков

Расписание Гран-при Монако (время киевское)
Четверг, 25 мая
11:00 – 12:30: Первая сессия свободных заездов
15:00 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов

Суббота, 27 мая
12:00 – 13:00: Третья сессия свободных заездов
15:00 – Квалификация

Воскресенье, 28 мая
15:00 – Гонка

Формула-1. Шестой  этап. Гран-при Монако. 25-28 мая.  
Название трассы: трасса Городская трасса Монте-Карло
Расположение: Монте-Карло (Монако)
Длина круга: 3340 м
Дистанция гонки: - 260.520 км (19 поворотов)
Количество кругов: 78

Последняя гонка – 2016 год
Победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:59:29.133
2-е место: Даниэль Риккардо (Red Bull) - + 7.252
3-е место: Серхио Перес (Force India) - + 13.825
Поул-позиция: Даниэль Риккардо (Red Bull)  — 1:15.098
Быстрый круг:  Льюис Хэмилтон (Mercedes) –  1:17.939 (71-й круг)

Больше всего побед в Гран-при:
Пилот: Айртон Сенна - 6
Команда: McLaren - 15
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