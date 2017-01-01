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Ники Лауда: Гонщику, победившему в Монако, достается столько же внимания, как и чемпионам мира

Ники Лауда: Гонщику, победившему в Монако, достается столько же внимания, как и чемпионам мира

Недавно руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф заявил, что восхищается Фернандо Алонсо и не исключает работу с ним в будущем, но у Ники Лауды иная точка зрения. В интервью швейцарской Blick он рассказал о впечатлениях от гонки в Испании и ожиданиях от Гран-при Монако.

- Ники, спортивный мир продолжает обсуждать Гран-при Испании и потрясающую дуэль между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном.
- Всё верно. Они боролись на высшем уровне. Лучше не бывает. Это было здорово. Борьба четырехкратного чемпиона мира с трёкратным, Ferrari с Mercedes – двух лучших в мире машин.

- Можно ли сказать, что это борьба за титул?
- Конечно. Все остальные не могут в ней участвовать. Всё просто.

- А что вы думаете об их напарниках?
- Райкконен и Боттас сыграют, пожалуй, решающую роль в борьбе Mercedes и Ferrari за Кубок конструкторов. Теперь я могу сказать, что Боттас ничуть не уступает Нико Росбергу и, возможно, немного лучше Кими Райкконена.

- Как вы оцениваете надежность?
- Это ещё один важный момент любого чемпионата мира. Очень жаль, что в Барселоне на машине Валттери Боттаса отказала турбина. Мы не хотим, чтобы судьбу титула решили механические проблемы.

В прошлом году Льюис Хэмилтон проиграл всего пять очков в борьбе за титул – решающую роль сыграл отказ двигателя на машине британца в Малайзии.
- Всем автопроизводителям не нравятся неполадки с двигателями. Это плохая реклама.

-  В этот уик-энд пройдет ещё одна гонка на Средиземноморском побережье. В чём прелесть Монако?
- Это самая известная гонка Формулы-1 в мире, привлекающая высшее общество. Сочетание богатых и красивых людей, звука двигателя, чувства опасности и смелости гонщиков создаёт невероятную атмосферу.

- Кто выиграет в это воскресенье?
- Судя по всему, Ferrari в Монако получит преимущество, а у нас из-за длинной колесной базы могут возникнуть проблемы в тесных поворотах.

- А в остальном?
- Если вы едете по городу на скорости почти 300 км/ч, даже у машин с менее эффективной аэродинамикой появляется шанс. И не будем забывать о факторе мастерства, ведь чем ближе вы проезжаете к ограждениям, тем выше ваша скорость. Приходится рисковать на каждом метре.

- Сенна шесть раз выигрывал в Монако, Шумахер и Грэм Хилл – по пять. Джим Кларк, наоборот, ни разу не поднялся на подиум, хотя четыре раза стартовал с поула…
- Одно можно сказать точно: гонщику, победившему в Монако, достаётся столько же внимания, как и чемпионам мира.

- Вместо гонки в Монако Фернандо Алонсо выступит в «500 милях Индианаполиса». Он недоволен моторами Honda и хочет немного отвлечься от Формулы-1. В 2018 году он надеется снова побороться за победы. В Mercedes?
- Его точно нет в нашем списке. Мы очень довольны Хэмилтоном и Боттасом. Но мой партнер Тото Вольфф уже говорил: «Никогда не говори никогда».
По материалам: f1news
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