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Фернандо Алонсо: Почему я решил выступить в Индианаполисе

Фернандо Алонсо: Почему я решил выступить в Индианаполисе

Чуть больше недели осталось до знаменитой гонки «500 миль Индианаполиса», на старт которой в этом году выйдет Фернандо Алонсо. В своей колонке на The Players’ Tribune испанец рассказал о своей карьере и о том, что привело его к этому решению...

Фернандо Алонсо: «Моя первая гоночная машина построена не для меня, а для моей сестры – отец хотел, чтобы она вслед за ним занялась картингом. В нашем гараже он с нуля построил для неё карт. Единственная проблема – восьмилетней девочке было неинтересно все выходные гоняться на карте, тогда отец посадил за руль меня – мне было три года. Сначала карт был слишком большим, я с трудом доставал до педалей, но мы подогнали сидение, переместили педали ближе, и всё получилось.

Я обожал пилотировать машину, но ничуть не меньше любил проводить время с семьёй. Мы с сестрой и родителями на целый уик-энд уезжали на разные трассы. Каждый день я по несколько часов гонялся на карте, а затем вместе с друзьями играл в футбол под испанским солнцем. Я до сих пор вспоминаю эти дни, когда отправляюсь на трассу.

Тогда я многому научился, но главное – понял, что люблю гоняться. Мне искренне нравятся настоящие гонки. Именно поэтому 28 мая, в самый главный уик-энд в автоспорте, меня не будет с командой Формулы 1 на Гран При Монако. Я буду в Индианаполисе – гоняться на «Кирпичнице». Я должен это сделать. «Инди-500» – это одно из величайших событий в спорте, и это знают гонщики по всему миру. Моё место там. Потому что я гонщик. Я всегда был и останусь таким.

Картинг – гонки в чистом виде. Сложно пилотировать на маленьких трассах с большим числом обгонов и постоянной борьбой. Вы учитесь искусству гонок. Как я сказал, мой отец построил наш карт, и большая часть денег шла на оплату переездов, так что этот карт мы использовали несколько лет. Даже шины использовались до последнего – у нас был только один комплект. Подобного рода проблемы помогают учиться.

Одна из гонок во время моего первого сезона прошла под дождем. В тот день я впервые увидел дождевые шины – они стояли на машине, находившейся впереди меня на стартовой решетке. Я тогда не понимал, что это такое. Шины других гонщиков были с рисунком протектора, что обеспечивало больше сцепления на мокрой трассе.

В дождевой гонке я выступал на сликах – это все, что у нас было. Однако для меня в этом не было ничего странного, поскольку других шин я не ждал. Я несколько лет выступал на этой резине и знал, на что она способна. Я знал, что нужно пилотировать осторожнее и точнее. Мне было всего шесть лет, но я учился на лету. Я выбирал широкие траектории, чтобы быстрее разгоняться на выходе. Я рос и учился – и мне нравилось это.

Я стал серьезнее относиться к гонкам, когда начал больше узнавать о трассах, на которых выступал. Мне нравилось учить особенности трасс – я хотел знать все о каждом повороте до того, как сяду за руль.

Когда мне было 13 лет, я быстро прогрессировал и начал проводить время в Италии, работая с производителем двигателей, и изучая все, что я мог. Именно тогда я полностью понял особенности своего карта. Кроме того, из-за переезда в Италию я пропускал школу… И мне это нравилось! Я получал совсем другие знания.

В 1996-м я выиграл юниорский чемпионат мира по картингу. После этого вместе с семьей мы решили, что мое будущее будет связано с гонками. Но каким оно окажется?

В 1990-е Формула 1 и автоспорт были не особенно популярны в Испании. В нашей стране больше любили футбол и мотогонки. Я не знал ничего о крупных европейских чемпионатах. Я даже не знал, кто такой Михаэль Шумахер. Я просто гонялся.

В 2000-м я перешел в европейскую Формулу 3. Мы выступали на многих легендарных трассах, таких как Спа и Монако. Именно тогда мне открылись глаза на историю автогонок. Раньше я считал, что гонки на картодромах и в Испании – и есть весь автоспорт, но в Монако я увидел новый мир.

Между гоночными уик-эндами я старался узнавать информацию о гонщиках, имена которых слышал в паддоке. Я говорю о таких пилотах, как Михаэль Шумахер, Айртон Сенна и Ален Прост. Чем больше я узнавал о них, тем сильнее это меня мотивировало. Я хотел выйти на их уровень.

Год спустя я впервые оказался в Формуле 1. После дебютного сезона в Minardi я год провел в роли тест-пилота Renault, после чего стал основным пилотом команды. В 2003-м в Малайзии я завоевал свой первый поул и подиум, а в Венгрии одержал первую победу.

Я помню все победы и титулы. Но некоторые из них, такие как первая победа, особенные. О таких гонках вы помните абсолютно все, вплоть до того, что ели на завтрак в отеле. Я люблю вспоминать такие гонки.

Несколько лет спустя, в апреле 2005-го, я провел еще одну такую гонку. Это было Гран При Сан-Марино в Имоле. За день до старта я квалифицировался вторым позади Кими Райкконена. Однако в воскресенье утром команда обнаружила проблему с моей машиной. Один из цилиндров двигателя V10 не работал, и из-за этого снизилась мощность. Мы рассматривали вариант замены двигателя, но это привело бы к потере позиций на старте. Или мы могли оставить этот двигатель и постараться с ним добиться результата. Мы решили оставить двигатель.

Через девять кругов после старта Кими сошел из-за проблем с приводом. Я лидировал следующие 50 кругов. С машиной все было в порядке, хотя мощности было чуть меньше, чем обычно, но я нашел нужный ритм. Лидируя за 12 кругов до финиша, я поехал в боксы за новыми шинами. Когда я вернулся на трассу, то посмотрел в зеркала и увидел ярко-красную машину. Красную Ferrari. Михаэль Шумахер атаковал меня изо всех сил. В тот день у него было больше мощности, а я полагался на все свои знания. Я знал трассу, знал машину.

Я адаптировался. Я старался удерживать его позади любой ценой. Это была скорее психологическая борьба, нежели физическая. Михаэль атаковал меня в каждом повороте, пытаясь заставить ошибиться юного мальчишку.

Но я не ошибся. Я держался за победу. Даже сейчас та гонка, вероятно, моя любимая. Или, по крайней мере, одна из таких, поскольку мне сложно выбрать какую-то одну. Я так хорошо запомнил тот день потому, что вместе с командой с утра мы преодолели проблемы и использовали все возможности, чтобы одержать победу. Это было в новинку для меня.

Я четыре или пять лет думал об участии в «Инди-500». Я видел несколько гонок, но не так много знал о самой серии. Я знал имена некоторых гонщиков и названия команд, в остальном всё это новая информация для меня. Сейчас я снова занимаюсь тем, что мне нравится больше всего – я учусь. Все в McLaren-Honda-Andretti, все, кого я встретил в США были готовы мне помочь.

Только остальные гонщики Формулы 1 не хотели мне помогать – они все мне завидуют! Это шутка – на самом деле всё не так. Они поддерживают меня и желают удачи. У нас тесные отношения в паддоке. Нам очень важно, когда кто-то из нас добивается успеха в другой гоночной серии. Когда Нико Хюлкенберг выиграл «24 часа Ле-Мана» в 2015 году, для нас это было важное событие.

Тяжело пропускать Гран При Монако, но у «Инди-500» тоже очень сильные традиции – я постоянно слышу это от своих собеседников. С нетерпением жду предстартовой церемонии. Я давно выступаю в гонках, но здесь для меня абсолютно всё в новинку. Я благодарен за возможность всё это испытать.
Благодаря работе на симуляторе возникло ощущение, что я знал машину IndyCar ещё до того, как сел за руль на прошлой неделе. Но тогда меня поразила одна особенность, к которой ничто не могло меня подготовить – это чувство чистой и нескрываемой мощности. Машина IndyCar немного проще, чем Формула 1, поэтому это ощущение ещё ярче. У IndyCar меньше механического сцепления, поэтому надо аккуратнее работать с педалью газа. Мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но команда отлично меня подготовила. Этот опять больше всего мне запомнился чувством воодушевления. Я с нетерпением жду 28 мая.

Как и мой первый карт, эта машина не была построена специально для меня. Не я должен был её пилотировать, но я максимально выложусь, чтобы создатели этой машины испытали чувство гордости. Возможно, для меня это станет началом нового пути.

Я хочу кое-что сказать. Я приехал сюда не для отдыха на неделю и не ради развлечения – я гонщик и приехал гоняться. Более того, я надеюсь, что этот опыт поможет мне в будущем. Надеюсь, что то, что я вижу и чувствую, навсегда останется в моей памяти. И что в конце этих 500 миль я узнаю что-то, что никогда прежде не знал».
По материалам: f1news
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