Фернандо Алонсо: У меня появился уникальный шанс, который я не мог упустить

В воскресенье, 28 мая, н автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» состоится популярная ежегодная гонка «500 миль Индианаполиса» - одно из престижнейших автомобильных соревнований в мире.Напомним, двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот McLanen Фернандо Алонсо выступит на гонке «500 миль Индианаполиса» в США, которая пройдет параллельно с Гран-при Монако. Вместо Алонсо в Монако на старт выйдет британец Дженсон Баттон.На пресс-конференции в Индианаполисе Фернандо Алонсо рассказал о своих ощущениях и тех вопросах, которые ещё предстоит решить…Фернандо Алонсо: «Высыпаться в последние дни не всегда удаётся, но сегодня я спал хорошо. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, постепенно начал разбираться с машиной. Вчера мы впервые работали в трафике, я многому научился, с каждым кругом мне комфортнее за рулём. Я начинаю чувствовать влияние настроек на поведение машины. Команда очень мне помогает и сегодня я надеюсь продолжить обучение.Машины Формулы-1 и Indycar серьёзно отличаются. Очевидно, что если вы всю карьеру провели в Европе, то здесь на овале поначалу чувствуете себя очень непривычно. Привыкнуть к перегрузкам оказалось достаточно просто – в Формуле 1 из-за конфигурации трасс и большей прижимной силы перегрузки выше, чем на овале, хотя на обычных трассах в Indycar они, вероятно, сопоставимы.Но на овале машины настроены так, что сами поворачивают налево. Когда на первом круге вы приближаетесь к первому повороту, ощущения очень странные. Но я много работал на симуляторе, получил большой объём информации от команды – я делаю всё, чтобы хорошо подготовиться, насколько это возможно.Вчера команда помогла мне учиться работать в трафике. Вы знаете, что это не гонка, можете почувствовать поведение машины, когда едете за соперником, понимаете, как близко можете подобраться к другой машине в повороте. В реальной гонке всё будет совсем иначе, там у меня не будет друзей – каждый за себя.Я доволен тем, что здесь оказался. Это одна из величайших гонок в мире. Благодаря McLaren и Honda у меня появился уникальный шанс, который я не мог упустить. Утром я работаю на симуляторе, днём сажусь за руль реальной машины на тестах. Я ещё не готов, но всё будет в порядке – я надеюсь хорошо подготовиться к квалификации и гонке».