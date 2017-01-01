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Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей

Коринна Шумахер

Вымогатель требовал у супруги семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая расправиться с их детьми, сообщает Focus со ссылкой на Bild.

Первое электронное письмо пришло на адрес Коринны Шумахер в феврале 2016 года. Неизвестный написал: «Если мы не получим деньги до 31 марта 2016 года, ваш ребенок попадет в аварию. Так или иначе, в Формуле-4 происходит немало несчастных случаев». В то время сын Шумахеров, Мик, уже принимал участие в гонках Формулы-4.

Другое письмо с требованием денег мужчина отправил Эриху Сиксту — крупнейшему акционеру и гендиректору компании по прокату автомобилей Sixt.
Вычислить преступника удалось после того как Коринна Шумахер обратилась в полицию. Шантажист оставил в сообщении электронной почты номер банковского счета.

В суде 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины своего поступка.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что родные и близкие Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года. Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет спортсмена. 47-летний гонщик уже не прикован к постели и может, например, сидеть в кресле. Шумахер узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

Михаэль Шумахер получил серьезные повреждения в декабре 2013 года, катаясь на лыжах во французском Мерибеле и более полугода находился в коме.
По материалам: lenta.ru
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