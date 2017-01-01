Тото Вольфф: Мы не будем спешить с контрактом Боттаса

Недавно Фернандо Алонсо дал понять, что у McLaren есть ещё несколько гонок, чтобы убедить его остаться в команде. Одним из вариантов продолжения карьеры испанца считают переход в Mercedes, но руководитель спортивного подразделения Тото Вольфф не подтвердил эти слухи.- В Бахрейне Валттери продемонстрировал своё мастерство, но скоро на рынке появится много топ-пилотов, поэтому я не хочу спешить с контрактом. Нужно, чтобы решение вызрело. Я начну размышлять об этом летом, но прежде надо понять, как будет развиваться сезон, как сложатся отношения между Льюисом и Валттери, как Боттас будет прогрессировать, как будут выглядеть остальные.- Льюис играет роль в нашем решении. Для нас важно взаимодействие гонщиков. Нам нужен ориентир, мы хотим иметь двух пилотов, которые были бы равны в плане скорости, мотивировали друг друга и помогали команде прогрессировать. Мы должны очень внимательно всё проанализировать, прежде чем принять решение.- Мне очень нравится его стиль пилотирования. Он если не лучший, то один из лучших на трассе. Как гонщик Фернандо очень способный, энергичный и мотивированный, не думаю, что его возраст может вызвать какие-то проблемы. Его карьера подходит к концу, но это не значит, что он не способен выигрывать гонки или титулы в следующие 2 или 3 года.Если бы я мог выбрать Фернандо только как гонщика, это было бы гораздо проще, чем брать его со всем его прошлым. А мы должны учитывать все факторы. Сейчас наш приоритет – работа с Валттери и Льюисом. Мы рады успехам пилотов нашей молодежной программы, и есть и другие гонщики, которые мне нравятся. Фернандо входит в их число, но не более.- Мы говорим по телефону, встречаемся на гонках – как и со многими другими гонщиками. Мы обсуждали ситуацию в целом, поговорили о его контракте с McLaren и отношениях, но переговоры не выходили за эти рамки. Мы никогда не обсуждали с ним контракт.- Гонщикам нравится принимать вызов, а работа с Фернандо стала бы вызовом для Хэмилтона. Но выбор напарника – это гораздо больше, чем гарантия комфорта. Важную роль играет динамика в команде, надо учитывать характер каждого из гонщиков. Всё должно идеально подходить друг другу. Мне кажется, Фернандо изменился по сравнению с тем, каким он был прежде.- У меня нет ответа на ваш вопрос. Кто мог бы предположить, что Ferrari добьется такого прогресса? Или что McLaren будет двигаться в противоположном направлении? Учитывая талант Фернандо, он мог бы завоевать больше титулов, но дело не только в пилотировании машины – важно, в каком вы находитесь окружении. Ники говорил именно об этом. Этот фактор играет решающую роль.- Не думаю, что Льюис бы на это пошёл. У Фернандо уникальная ситуация в McLaren: сейчас им нелегко, а если вы не добиваетесь успеха, то страдает мотивация. Они уже долго не побеждали, поэтому я понимаю, что Фернандо и части команды нужен новый вызов. Он получил шанс выступить в «Инди-500», и я прекрасно понимаю, почему он это делает. Тем не менее, я бы не стал так поступать, хотя, к счастью, у нас совершенно другая ситуация.- Да, это отличный маркетинговый ход: вся американская пресса обсуждала Формулу 1. Кто-то мне сказал, что первые тесты Фернандо посмотрели в сети около 75000 человек. Фернандо остается одним из самых ярких героев Формулы 1. Здорово видеть его дебют за рулем оранжевой машины IndyCar, и я с нетерпением жду гонку.