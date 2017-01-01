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Хэмилтон: Я хочу выступать столько, сколько потребуется, чтобы стать лучшим гонщиком всех времен

Хэмилтон: Я хочу выступать столько, сколько потребуется, чтобы стать лучшим гонщиком всех времен

Прежде Льюис Хэмилтон говорил, что хотел бы сравняться с Айртоном Сенной, но в этом году он может превзойти своего кумира по числу поулов и титулов. Теперь британец мечтает стать лучшим гонщиком в истории.

Льюис Хэмилтон: «Я хочу выступать в гонках столько, сколько потребуется, чтобы стать лучшим гонщиком всех времён. Как Мохаммед Али в боксе. Если у меня есть ещё пять лет, то всё это время я буду постоянно прогрессировать.

На моём воображаемом подиуме лучших гонщиков будут Хуан-Мануэль Фанхио и Айртон Сенна, а затем я. Но я хочу добиться этого самостоятельно. Нужно учиться самому. Я не поверю, что Пабло Пикассо ходил к другим художникам за советом. У него был свой путь. Формула 1 не похожа на карате, где вам нужен тренер. За рулем гоночной машины единственное правило – это вы сами».

В прошлом году Льюис проиграл титул Нико Росбергу, но тот, став чемпионом, объявил об уходе из автоспорта. Хэмилтон понимает решение бывшего напарника, но не хочет следовать его примеру.

«Вы не представляете себе прессинг, который чувствуете, стараясь стать лучшим, – продолжил британец. – Соперничество предельно острое. Ты чувствуешь, словно где-то внутри тебя работает источник энергии, по силе равный атомной бомбе, и эту энергию нужно направить туда, где борьба идёт только за победу. Если ты лишь второй, ты проиграл».
По материалам: f1news
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