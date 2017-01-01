Хэмилтон: После финиша Себастьян сказал, что он зол!

Выиграв в напряженной борьбе



- В чем разница между борьбой за титул с четырехкратным чемпионом Себастьяном Феттелем и вашим бывшим напарником Нико Росбергом?

- Не знаю, как объяснить... Пожалуй, всё, что мне нравится в поединках и конкретно в борьбе с Себастьяном… Мне нравится теннис, я люблю смотреть финалы с



- Если сравнивать с предыдущими сезонами, можно ли сказать, что этот год и борьба на данном этапе сезона нравится вам больше всего?

- Льюис Хэмилтон: Это был отличный поединок. Можно сказать, что сейчас я в гораздо лучшей ситуации, чем в тот же момент прошлого года. Пока сезон складывается лучше, чем предыдущий.



Борьба с гонщиком из другой команды доставляет большее удовольствие, поскольку вы не чувствуете напряженности внутри колектива. Когда Валттери выиграл гонку в Сочи, честно говоря, я очень обрадовался – и в душе у меня совершенно не было сожалений по этому поводу. Я совершенно искренне считал, что он отлично выполнил свою работу, а напарники редко так думают.



Сегодня Валттери сыграл отличную роль как напарник. Борьба с другой командой доставляет другие эмоции, но сегодня я чувствовал себя частью команды, которая ведёт борьбу с соперником. Валттери не повезло из-за механических проблем, но он сыграл важную роль в гонке, и эта победа – заслуга всей команды, которая всегда стремится к победам.



- В начале сезона создавалось впечатление, что вам сложно вплотную преследовать Ferrari, поскольку на вашей машине резина работала хуже.

- Обгонять по-прежнему сложно, но этот уик-энд проходит необычно. Мы были быстры на последнем секторе трассы, а они там казались медленнее, хотя отлично справлялись с первыми двумя. Сегодня какие-то повороты Себастьян проходил очень быстро, в каких-то был быстрее я. Но даже когда я ехал в двух секундах позади его Ferrari, мне удавалось за ней держаться, и поведение моей машины при этом не ухудшалось, как прежде.



Думаю, сегодня у нас хватало скорости, чтобы отреагировать на любые действия Ferrari. Но держаться позади машины Себастьяна всё-таки было непросто.



- Сегодня, когда вы общались с командой по радио, было слышно, что дышите вы более тяжело, чем обычно. Это было связано с напряжением в ходе борьбы с Себастьяном, с характером барселонской трассы или с чем-то ещё?

- Это связано с тем, что борьба была очень интенсивной, я постоянно ехал на пределе. Это трудно объяснить, но поскольку на 63 кругах из 66-ти пришлось атаковать в полную силу, под конец гонки мои силы были уже на исходе.



- Похоже, что сейчас у вас вполне дружеские отношения с Себастьяном Феттелем. Как вы полагаете, могут ли они измениться ближе к концу сезона, когда борьба за титул обострится?

- Не знаю, уже сегодня борьба была очень острой. Если бы её исход был не в мою пользу, может быть, я бы говорил как-то по-другому. Если бы он вытолкнул меня с трассы в первом повороте и выиграл гонку, я вряд ли бы стал его поздравлять с отлично выполненной работой! Он был агрессивен, но мне удалось предотвратить столкновение. Впрочем, мне понравилась такая борьба! Думаю, мы проявили взаимное уважение.



Себастьян провёл отличную гонку, но после финиша сказал мне, что он зол! И я отлично понимаю, что он чувствует, ведь мы оба гонщики и не можем радоваться, если финишируем вторыми. Я бы больше за него волновался, если бы он был доволен вторым результатом.





Выиграв в напряженной борьбе гонку в Барселоне , Льюис Хэмилтон говорил о поединках с напарником, поведении машины, сложностях с обгонами и отношениях с Себастьяном Феттелем...- Не знаю, как объяснить... Пожалуй, всё, что мне нравится в поединках и конкретно в борьбе с Себастьяном… Мне нравится теннис, я люблю смотреть финалы с Роджером Федерером Новаком Джоковичем . Их мастерство и выдержка вызывают у меня искреннее восхищение. Каждая подача играет важную роль. Я впечатлён их концентрацией, тем, как они ведут борьбу на пределе возможностей. Сегодня мы вели такую же борьбу в гонке. Очень приятно так побеждать!- Льюис Хэмилтон: Это был отличный поединок. Можно сказать, что сейчас я в гораздо лучшей ситуации, чем в тот же момент прошлого года. Пока сезон складывается лучше, чем предыдущий.Борьба с гонщиком из другой команды доставляет большее удовольствие, поскольку вы не чувствуете напряженности внутри колектива. Когда Валттери выиграл гонку в Сочи, честно говоря, я очень обрадовался – и в душе у меня совершенно не было сожалений по этому поводу. Я совершенно искренне считал, что он отлично выполнил свою работу, а напарники редко так думают.Сегодня Валттери сыграл отличную роль как напарник. Борьба с другой командой доставляет другие эмоции, но сегодня я чувствовал себя частью команды, которая ведёт борьбу с соперником. Валттери не повезло из-за механических проблем, но он сыграл важную роль в гонке, и эта победа – заслуга всей команды, которая всегда стремится к победам.- Обгонять по-прежнему сложно, но этот уик-энд проходит необычно. Мы были быстры на последнем секторе трассы, а они там казались медленнее, хотя отлично справлялись с первыми двумя. Сегодня какие-то повороты Себастьян проходил очень быстро, в каких-то был быстрее я. Но даже когда я ехал в двух секундах позади его Ferrari, мне удавалось за ней держаться, и поведение моей машины при этом не ухудшалось, как прежде.Думаю, сегодня у нас хватало скорости, чтобы отреагировать на любые действия Ferrari. Но держаться позади машины Себастьяна всё-таки было непросто.- Это связано с тем, что борьба была очень интенсивной, я постоянно ехал на пределе. Это трудно объяснить, но поскольку на 63 кругах из 66-ти пришлось атаковать в полную силу, под конец гонки мои силы были уже на исходе.- Не знаю, уже сегодня борьба была очень острой. Если бы её исход был не в мою пользу, может быть, я бы говорил как-то по-другому. Если бы он вытолкнул меня с трассы в первом повороте и выиграл гонку, я вряд ли бы стал его поздравлять с отлично выполненной работой! Он был агрессивен, но мне удалось предотвратить столкновение. Впрочем, мне понравилась такая борьба! Думаю, мы проявили взаимное уважение.Себастьян провёл отличную гонку, но после финиша сказал мне, что он зол! И я отлично понимаю, что он чувствует, ведь мы оба гонщики и не можем радоваться, если финишируем вторыми. Я бы больше за него волновался, если бы он был доволен вторым результатом.

По материалам: f1news