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Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при ИспанииСегодня, 14 мая, в Испании на автодроме Каталунья на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании состоялась гонка.

Уверенную победу одержал, стартовавший с поула, трехкратный чемпиона мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), который проехал дистанцию в 307,104 км (66 кругов) за 1 час 35 минут 56.497 секунд. Для британца это вторая победа в сезоне и 55-я в карьере. Отметим также, что Хэмилтон в Испании сделал хет-трик: завоевал поул, выиграл гонку и стал автором лучшего круга - 1 минута 23.593 секунды (64 круг).
Вторым финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari), проиграв победителю 3.490 секунды. Тройку призеров замкнул австралиец Даниэль Риккардо (Red Bull) +75.820, заработав первый подиум в сезоне.

Не финишировали четыре гонщика: Кими Райкконен (Ferrari), Валттери Боттас (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) и Стоффель Вандорн (McLaren).

В личном зачете лидерство сохранил Себастьян Феттель (104 очка), но отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился с 13 очков до 6. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (63).
 
В Кубке конструкторов лидерство сохранила Mercedes AMG Petronas F1 Team (136), увеличив отрыв от Scuderia Ferrari с одного до 8 очков.  На третьей позиции  Red Bull Racing (72).

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 13 мая
Гонка (66 кругов, 307,104 км)
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:35:56.497
2. Себастьян Феттель (Ferrari)  - +3.490
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) +75.820
4. Серхио Перес (Force India) +1 круг
5. Эстебан Окон (Force India) +1 круг
6. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг
7. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1 круг
8. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг
10. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
11. Маркус Эрикссон (Sauber) +2 круга
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2 круга
13. Фелипе Масса (Williams) + 2 круга
14. Кевин Магнуссен (Haas) + 2 круга
15. Джолион Палмер (Renault) + 2 круга
16. Лэнс Стролл (Williams) + 2 круга

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:23.593 (64 круг).

Не финишировали:
Макс Ферстаппен (Red Bull) –подвеска (1-й круг)
Кими Райкконен (Ferrari) – подвеска  (1)
Стоффель Вандорн (McLaren) – подвеска (34)
Валттери Боттас (Mercedes) – мотор (39)

Положение в чемпионате (после пятого этапа)
Личный зачет
1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 104 очка
2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 98
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 63
4 (4).  Кими Райкконен (Ferrari) – 49
5 (6).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 37
6 (5). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 35
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 34
8 (12). Эстебан Окон (Force India) -  19
9 (8). Фелипе Масса (Williams)  - 18
10 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 15
11 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 14
12. Паскаль Верляйн (Sauber) - 6
13 (12), Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 5
14 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 4
15 (14). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 4

Кубок конструкторов
1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 161 очко
2 (2). Scuderia Ferrari – 153
3 (3). Red Bull Racing – 72
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 53
5 (6). Scuderia Toro Rosso – 19
6 (5). Williams Martini Racing – 18
7 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 14
8 (7). Haas F1 Team – 9
9. Sauber F1 Team - 6
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