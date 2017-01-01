Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 13 мая

Сегодня, 14 мая, в Испании на автодроме Каталунья на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании состоялась гонка.Уверенную победу одержал, стартовавший с поула, трехкратный чемпиона мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), который проехал дистанцию в 307,104 км (66 кругов) за 1 час 35 минут 56.497 секунд. Для британца это вторая победа в сезоне и 55-я в карьере. Отметим также, что Хэмилтон в Испании сделал хет-трик: завоевал поул, выиграл гонку и стал автором лучшего круга - 1 минута 23.593 секунды (64 круг).Вторым финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari), проиграв победителю 3.490 секунды. Тройку призеров замкнул австралиец Даниэль Риккардо (Red Bull) +75.820, заработав первый подиум в сезоне.Не финишировали четыре гонщика: Кими Райкконен (Ferrari), Валттери Боттас (Mercedes), Макс Ферстаппен (Red Bull) и Стоффель Вандорн (McLaren).лидерство сохранил Себастьян Феттель (104 очка), но отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился с 13 очков до 6. Третье место по-прежнему у Валттери Боттаса (63).лидерство сохранила Mercedes AMG Petronas F1 Team (136), увеличив отрыв от Scuderia Ferrari с одного до 8 очков. На третьей позиции Red Bull Racing (72).1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:35:56.4972. Себастьян Феттель (Ferrari) - +3.4903. Даниэль Риккардо (Red Bull) +75.8204. Серхио Перес (Force India) +1 круг5. Эстебан Окон (Force India) +1 круг6. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг7. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1 круг8. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг9. Даниил Квят (Toro Rosso) +1 круг10. Ромен Грожан (Haas) +1 круг11. Маркус Эрикссон (Sauber) +2 круга12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2 круга13. Фелипе Масса (Williams) + 2 круга14. Кевин Магнуссен (Haas) + 2 круга15. Джолион Палмер (Renault) + 2 круга16. Лэнс Стролл (Williams) + 2 кругаЛьюис Хэмилтон (Mercedes) 1:23.593 (64 круг).Макс Ферстаппен (Red Bull) –подвеска (1-й круг)Кими Райкконен (Ferrari) – подвеска (1)Стоффель Вандорн (McLaren) – подвеска (34)Валттери Боттас (Mercedes) – мотор (39)1 (1). Себастьян Феттель (Ferrari) - 104 очка2 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 983 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 634 (4). Кими Райкконен (Ferrari) – 495 (6). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 376 (5). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 357 (7). Серхио Перес (Force India) – 348 (12). Эстебан Окон (Force India) - 199 (8). Фелипе Масса (Williams) - 1810 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 1511 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 1412. Паскаль Верляйн (Sauber) - 613 (12), Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 514 (13). Карлос Магнусен (Haas) – 415 (14). Даниил Квят (Toro Rosso) - 41 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 161 очко2 (2). Scuderia Ferrari – 1533 (3). Red Bull Racing – 724 (4). Sahara Force India F1 Team – 535 (6). Scuderia Toro Rosso – 196 (5). Williams Martini Racing – 187 (8). Renault Sport Formula 1 Team - 148 (7). Haas F1 Team – 99. Sauber F1 Team - 6