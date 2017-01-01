Себастьян Феттель: В гонке должно быть чуть легче

Гонщики Ferrari завоевали



Себастьян Феттель (2-й): «Не представляю, как механики смогли так быстро сменить силовую установку. Им нужно было соединить множество деталей. Я очень благодарен команде. Утром мы не смогли добиться того, к чему стремились, но днём едва не завоевали поул – я промахнулся мимо апекса в шикане, чуть опоздал с торможением и потерял время.



Старт с первого ряда – хороший результат. Мы серьёзно поработали, нашли проблему и смогли её устранить. В гонке должно быть чуть легче, ведь у нас хороший темп на дистанции. Важно хорошо стартовать».



Кими Райкконен (4-й): «Я доволен работой машины в этот уик-энд, но разочарован результатом. Условия на трассе были сложными, но всё же лучше, чем вчера. Я чувствовал, что машина быстра, но на быстром круге допускал небольшие ошибки – при атаке поребрика, широко выходил из поворота и так далее – круг получился не идеальным.



Постараюсь в гонке добиться большего. Можно рассмотреть сотню сценариев предстоящей гонки, но нет никаких гарантий того, что всё сложится в нашу пользу. Мы представляем стратегию, которую будем использовать, но не знаем, что выберут соперники».



Гонщики Ferrari завоевали второе и четвёртое место на старте Гран-при Испании . Борьба была плотной – Себастьян Феттель уступил поулу пять сотых, а Кими Райкконен – три десятых.«Не представляю, как механики смогли так быстро сменить силовую установку. Им нужно было соединить множество деталей. Я очень благодарен команде. Утром мы не смогли добиться того, к чему стремились, но днём едва не завоевали поул – я промахнулся мимо апекса в шикане, чуть опоздал с торможением и потерял время.Старт с первого ряда – хороший результат. Мы серьёзно поработали, нашли проблему и смогли её устранить. В гонке должно быть чуть легче, ведь у нас хороший темп на дистанции. Важно хорошо стартовать».«Я доволен работой машины в этот уик-энд, но разочарован результатом. Условия на трассе были сложными, но всё же лучше, чем вчера. Я чувствовал, что машина быстра, но на быстром круге допускал небольшие ошибки – при атаке поребрика, широко выходил из поворота и так далее – круг получился не идеальным.Постараюсь в гонке добиться большего. Можно рассмотреть сотню сценариев предстоящей гонки, но нет никаких гарантий того, что всё сложится в нашу пользу. Мы представляем стратегию, которую будем использовать, но не знаем, что выберут соперники».

По материалам: f1news