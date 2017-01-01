Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 13 мая

Выбыли во втором сегменте

Выбыли в первом сегменте

Сегодня, 13 мая, в Испании на автодроме Каталунья на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании состоялась квалификация.Поул завоевал трехкратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав лучший круг за 1 минуту 19.149 секунды. Этот поул стал для Хэмилтона третьим в сезоне и 64-м в карьере. С ним с первого ряда будет стартовать лидер текущего сезона, четырехкратный чемпиона мира немец Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.051.Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут финн Валттери Боттас (Mercedes) +0.224 и его соотечественник Кими Райкконен (Ferrari).Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье, 14 мая, и начнется в 15:00 по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:19.1492. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.0513. Валттери Боттас (Mercedes) +0.2244. Кими Райкконен (Ferrari) +0.2905. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.5576. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.0267. Фернандо Алонсо (McLaren») +1.8998. Серхио Перес (Force India) +1.9219. Фелипе Масса (Williams) +2.08310. Эстебан Окон (Force India) +2.18011. Кевин Магнуссен (Haas)12. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)13. Нико Хюлькенберг (Renault)14. Ромен Грожан (Haas)15. Паскаль Верляйн (Sauber)16. Маркус Эрикссон (Sauber)17. Джолион Палмер (Renault)18. Лэнс Стролл (Williams)19. Стоффель Вандорн (McLaren)20. Даниил Квят (Toro Rosso)