На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию

Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию

Сегодня, 13 мая, в Испании на автодроме Каталунья на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1– Гран-при Испании состоялась квалификация.

Поул завоевал трехкратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), проехав лучший круг за 1 минуту 19.149 секунды. Этот поул стал для Хэмилтона третьим в сезоне и 64-м в карьере. С ним с первого ряда будет стартовать лидер текущего сезона, четырехкратный чемпиона мира немец Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.051.
Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут финн Валттери Боттас (Mercedes) +0.224 и его соотечественник Кими Райкконен (Ferrari).

Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье, 14 мая, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Формула-1. Пятый этап. Гран-при Испании. 13 мая
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:19.149
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.051
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0.224
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0.290
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.557
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +1.026
7. Фернандо Алонсо (McLaren») +1.899
8. Серхио Перес (Force India) +1.921
9. Фелипе Масса (Williams) +2.083
10. Эстебан Окон (Force India) +2.180

Выбыли во втором сегменте
11. Кевин Магнуссен (Haas)
12. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)
13. Нико Хюлькенберг (Renault)
14. Ромен Грожан (Haas)
15. Паскаль Верляйн (Sauber)

Выбыли в первом сегменте
16. Маркус Эрикссон (Sauber)
17. Джолион Палмер (Renault)
18. Лэнс Стролл (Williams)
19. Стоффель Вандорн (McLaren)
20. Даниил Квят (Toro Rosso)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при России. Феттель завоевал поул
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Боттас выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Австралии. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон завоевал поул
Формула-1. Гран-при Японии. Нико Росберг завоевал поул
Формула-1. Гран-при Италии: Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Монако. Риккардо выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон завоевал поул
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Испании. Райкконен – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Валттери Боттас: Я знаю, что у меня есть шансы на титул

Последние новости спорта

19:08 Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде 48 | Теннис / Главные новости спорта

18:53 Испанец Исагирре победил на восьмом этапе «Джиро д’Италия» (+Видео) 84 | Велоспорт

16:27 Формула-1. Гран-при Испании. Хэмилтон выиграл квалификацию 232 | Формула-1

14:02 Формула-1. Гран-при Испании. Райкконен – лучший в третьей сессии свободных заездов 175 | Формула-1

09:47 Пьяного Чавеса в компании девиц обокрали на гонорарный чек 241 | Бокс

09:11 Боб Арум: Я обязан организовать фанатам бой между Пакьяо и Кроуфордом 204 | Бокс

08:56 НБА. Плей-офф. Второй раунд. «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном» 174 | Баскетбол

08:37 НХЛ. Кубок Стэнли. «Нэшвилл» в овертайме победил «Анахайм» в первом матче финала Запада 181 | Хоккей

00:11 ЧМ по хоккею-2017. Франция победила Беларусь по буллитам (+Видео) 391 | Хоккей / Главные новости спорта

23:49 ЧМ по хоккею-2017. Дания отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию (+Видео) 334 | Хоккей / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

ВИДЕО

Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Словенец Пиберник по ошибке отпраздновал победу на 5-м этапе «Джиро» за 6 км до финиша (Видео)

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко (Видео)

Кубрат Пулев победил Кевина Джонсона (Видео)

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)





Топ-новости недели

Надаль обыграл Джоковича и стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде
ЧМ по хоккею-2017. Франция победила Беларусь по буллитам (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Дания отыгралась со счета 0:2 и в овертайме одолела Германию (+Видео)
ЧМ по хоккею-2017. Швеция забросила 8 шайб Италии, Чехия крупно обыграла Словению (+Видео)
Стаховский и Молчанов в паре победили на челленджере в Узбекистане








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (219)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги